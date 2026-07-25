Ключевые моменты:

В Затоке во время отдыха на море пропал шестилетний мальчик.

Ребенок исчез с детской площадки, пока отец ненадолго отошел с младшим ребенком.

Полиция оперативно начала поиски, обследовала территорию и распространила ориентировку.

Мальчика узнала продавщица магазина благодаря ориентировке, опубликованной в социальных сетях.

Ребенок самостоятельно прошел около 7 километров от места исчезновения.

На отца составили административный протокол за ненадлежащий надзор за ребенком, с семьей провели профилактическую беседу.

Исчез во время отдыха

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что 24 июля к правоохранителям обратился житель Киевской области, который отдыхал на побережье вместе с семьей. По словам мужчины, его шестилетний сын исчез с детской площадки, пока он ненадолго отошел с младшим ребенком. Самостоятельные поиски не дали никаких результатов.

Полицейские немедленно начали поисковую операцию: обследовали территорию, опросили местных жителей и распространили ориентировку, в том числе в социальных сетях. Именно благодаря опубликованной ориентировке мальчика узнала продавщица одного из магазинов. Как выяснилось, ребенок самостоятельно прошел около семи километров от места исчезновения, после чего о нем сообщили правоохранителям.

В полиции отметили, что никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. После проверки мальчика сразу вернули родителям. С семьей провели профилактическую беседу, а на отца составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по надзору за ребенком.

Напомним, в Одессе полицейские задержали шестерых молодых людей, которые жестоко избили и ограбили 29-летнего мужчину. Злоумышленники познакомились с потерпевшим на Аркадийской аллее, заманили его в сквер под предлогом совместного отдыха, после чего совершили разбойное нападение. Пострадавший был госпитализирован с переломом челюсти.

Читайте также: Фатальный удар: парень до смерти избил прохожего возле Старосенной площади