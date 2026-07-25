Ключевые моменты:

Поезда Киев — Одесса вошли в число самых дефицитных маршрутов «Укрзалізниці».

По уровню спроса маршрут Киев — Одесса сравнялся с направлениями Киев — Львов и Киев — Перемышль.

Добраться до Одессы стало сложнее

Поезда между Киевом и Одессой остаются одними из самых востребованных в Украине. В середине июля спрос на билеты почти в пять раз превысил количество доступных мест.

По данным «Укрзалізниці», с 13 по 19 июля поездами между Киевом и Одессой в обоих направлениях воспользовались 23 465 пассажиров.

При этом желающих совершить такую поездку оказалось значительно больше. За неделю система зафиксировала 107 992 запроса на покупку билетов, то есть в среднем на одно место претендовали около пяти пассажиров.

По уровню дефицита билетов маршрут Киев — Одесса оказался среди самых популярных в стране наряду с направлениями Киев — Львов и Киев — Перемышль, где также наблюдается соотношение примерно пять пассажиров на одно место.

Меньшая конкуренция отмечена на других популярных маршрутах: на направлении Киев — Днепр на одно место претендовали около четырех пассажиров, а на маршруте Киев — Харьков — около трех.

Всего за неделю пикового летнего сезона «Укрзалізниця» перевезла 557 345 пассажиров. В среднем за отчетный период на один вагон пришлось 378 пассажиров.

Самым популярным отдельным рейсом стал поезд №715/716 Киев — Перемышль, которым за неделю воспользовались 13 777 пассажиров.

Кроме того, за этот период железная дорога перевезла 21 574 ребенка в составе организованных групп и 3 630 военнослужащих, воспользовавшихся специальным резервом мест.

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