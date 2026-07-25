Ключевые моменты:

У побережья Одесской области массово появились молодые медузы-корнероты.

По словам эколога Ивана Русева, часть молодых медуз погибает из-за сочетания природных факторов и последствий войны.

На ситуацию влияют загрязнение моря нефтепродуктами, растительными маслами и токсичными веществами.

Молодые медузы также страдают от взрывных волн, штормов, перегрева воды, дефицита кислорода и резких изменений солёности.

Отдых у моря с неожиданностью

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, в последние дни в прибрежной зоне моря появилось большое количество молодых медуз-корнеротов (Rhizostoma pulmo). При этом значительная часть этих медуз погибает из-за сочетания природных и техногенных факторов.

По словам эколога, молодые особи, недавно завершившие стадию метаморфоза, чрезвычайно чувствительны к любым изменениям морской среды. Среди факторов, способных привести к их гибели, — загрязнение моря нефтепродуктами и растительными маслами. Такие вещества образуют на поверхности воды тонкую масляную плёнку, которая покрывает купол и щупальца медуз, что особенно опасно для молодых особей.

Кроме того, негативное воздействие могут оказывать взрывные волны от детонации мин, ракетных ударов и движения военных морских дронов. По словам Русева, гидроакустические импульсы способны повреждать органы равновесия медуз, из-за чего они теряют ориентацию и течением выносятся на мелководье. Среди возможных причин эколог также называет химическое загрязнение воды токсичными веществами, тяжёлыми металлами и продуктами сгорания боеприпасов.

Помимо последствий войны, важную роль играют и сезонные природные процессы. Молодые корнероты ещё не способны эффективно противостоять волнам, поэтому даже умеренные штормы легко выносят их к берегу, где они получают механические повреждения.

Дополнительными факторами риска являются перегрев мелководья и снижение содержания кислорода в воде. При высокой температуре воды кислорода в ней растворяется меньше, что особенно критично для молодых организмов с интенсивным обменом веществ.

Большое значение имеет и солёность моря. Медузам необходим относительно стабильный уровень солёности морской воды, поэтому её резкие колебания могут вызвать осмотический шок и массовую гибель молодых особей.

Напомним, что у пляжей Одессы летом часто можно увидеть дельфинов – это природное явление. Морские млекопитающие подплывают к берегу через охоту, поиск пищи и обучение молодняку. Помощь нужна только тогда, когда дельфин оказался на мели, ранен, неподвижн или запутался в сетках.