Ключевые моменты:

В Одессе 1 ноября прошел первый субботник в рамках «месячника чистоты».

В мэрии отчитались об участии в субботнике более 6,5 тысяч сотрудников городских структур.

А в соцсетях одесситы пишут о «добровольной принудиловке» и нарушении трудового законодательства.

Как рассказали в пресс-службе одесской мэрии, в течение недели были определены локации, требующие дополнительных ресурсов, и скоординированное распределение людей по участкам.

Так, в Старобазарном сквере работали сотрудники Центра социальных служб, городского гуманитарного центра и территориального центра Приморского района; порядок на бульваре Военно-Морских сил (Жванецкого) наводили те, кто ведет кадровую работу, бухгалтеры, финансисты, специалисты архивного дела и делопроизводства и юристы; на улице Заболотного трудились сотрудники Пересыпской райадминистрации и Службы по делам детей; в сквере Звездном усердно поработал департамент экологии горсовета, а порядок на склонах наводило управление спорта.

«В масштабной уборке принимают участие более 6,5 тысячи человек – представители всех структурных подразделений городского совета, ЖКС и коммунальных предприятий и учреждений», – отчитались в мэрии.

Напомним, ранее глава Одесской ГВА Сергей Лысак провел совещание, на котором объявил «месячник чистоты» в городе с четкими сроками контроля.

В то же время у сегодняшнего мероприятия обнаружилась и «обратная сторона медали», о которой написали в соцсетях одесситы.

«В Одессе работников местного самоуправления заставляют выходить на субботники в выходные. Формально – «добровольно», но отказаться нельзя, и, конечно, без оплаты. Никаких официальных распоряжений нет, все делают по устной команде. Получается принудительный труд, что нарушает трудовое законодательство. Особенно тяжело женщинам – большинство и так работают под тревогами и за мизерную зарплату», – цитирует слова горожан один из местных Телеграм-каналов.

Читайте также:

Фото пресс-службы Одесской ГВА