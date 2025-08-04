Ключевые моменты:

Александр Лепский из Саратского поселка стал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны. В феврале 2022 года попал в плен.

24 января 2024 года погиб – самолет с освобожденными военнопленными был сбит над Белгородской областью;

Защитник вернулся домой «на щите». Церемония прощания состоится 5 августа в Сарате.

Жителей громады приглашают отдать дань уважения павшему воину.

По словам земляков погибшего воина, с первых дней полномасштабного вторжения Александр Викторович стал на защиту Украины.

«Верный присяге, Александр прошел через тяжелые бои, мужественно защищал украинскую землю. Во время одного из боевых столкновений в феврале 2022 года попал в плен, но даже там оставался несокрушимым и преданным Украине воином.

24 января 2024 года, находясь на полпути до возвращения домой, самолет, которым он вместе с побратимами возвращался из плена, был коварно сбит российскими войсками над Белгородской областью», – рассказали в поссовете Сараты.

Церемония прощания с Защитником состоится во вторник, 5 августа. Жителей Саратской громады приглашают отдать дань памяти погибшему Герою.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что родные военного летчика из Одессы Константина Оборина, погибшего 18 июля 2025 года, создали петицию, в которой просят президента присвоить ему звание Героя Украины посмертно.

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