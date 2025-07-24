Ключевые моменты:

Законопроект №13533 возвращает НАБУ и САП автономию. Он подан как неотложный

Предыдущий закон вызвал массовые протесты и критику со стороны ЕС

Новый документ подготовлен при участии самих антикоррупционных органов

Его принятие — важный сигнал для Евросоюза

Президент Владимир Зеленский подал в парламент новый законопроект, который должен вернуть Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) независимость, частично утраченную после принятия резонансного закона №12414. Новый документ зарегистрирован в Раде под номером 13533 и имеет статус неотложного.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он полностью исключает возможность вмешательства Генеральной прокуратуры в деятельность НАБУ и САП. В частности, отменяются положения, позволявшие генпрокурору давать обязательные указания и изменять подследственность дел. Также усиливается безопасность антикоррупционных структур — вводятся регулярные проверки, в том числе с использованием полиграфа, для сотрудников с доступом к гостайне.

НАБУ и САП уже публично поддержали эту инициативу. Они призывают народных депутатов как можно скорее принять закон в целом, чтобы не допустить остановки расследований по важным уголовным делам.

Бэкграунд: почему это важно

22 июля парламент принял закон №12414, который существенно расширил полномочия Генпрокуратуры в отношении антикоррупционных органов. Это вызвало волну протестов по всей Украине. В Киеве, Львове, Одессе, Днепре люди вышли на улицы с требованием «не трогать НАБУ и САП». В акциях участвовали ветераны, активисты, журналисты и правозащитники.

Резко негативно отреагировали и международные партнёры Украины. Европейская комиссия, послы G7, американские политики, организации Transparency International и Human Rights Watch выразили обеспокоенность. Они предупредили, что изменение статуса НАБУ и САП может повлиять на евроинтеграцию и финансовую помощь.

После нескольких дней молчания Зеленский публично признал проблему и анонсировал подготовку нового законопроекта. Подача документа №13533 стала фактическим отказом от прежнего курса — под давлением общества и международного сообщества.

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На фото — митинг в поддержку НАБУ в Одессе. Автор Фото — Юлия Котляр