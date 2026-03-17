Ключевые моменты:

  • В Одессе и области 18 марта ожидается переменная облачность, без осадков.
  • Температура днем в Одессе 8-10 °C, по области 8-13 °C.
  • Северо-восточный ветер 5-10 м/с.
  • Утром на дорогах возможна дымка, опасных гидрометеорологических явлений не ожидается.

Погода в Одессе 18 марта

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 8-10 °С.

Также напомним, что на завтрашний день в Одессе запланированы очередные срочные ремонтные работы на электросетях. В связи с этим в нескольких районах города ожидаются отключения света

Погода в Одесской области 18 марта

По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 8-13°С тепла.

На автодорогах области утром местами дымка 2-4 км.

Автор фото – Борис Гройсман

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме