Ключевые моменты:

В Одессе и области ожидается переменная облачность и неустойчивая погода.

Ночью в Одессе и местами по области будет небольшой дождь, днем ​​осадков не ожидается.

Утром в отдельных районах возможен туман.

Погода в Одессе

В Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность и неустойчивые погодные условия в течение суток. Ночью в Одессе возможен небольшой дождь, но днем ​​существенных осадков не ожидается. Ветер будет менять направление: северо-западное в ночное время и южный днем, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 9–11°C, днем ​​поднимется до 16–18°C. Температура морской воды будет держаться на уровне 13–14°C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем ​​осадков не ожидается. В отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман.

Температура воздуха в регионе будет колебаться от 6–11°C ночью до 16–21°C днем, местами повышаясь до 25°C. Ветер будет аналогично изменять направление с северо-западного на южное со скоростью 5–10 м/с.

На дорогах области ночью и утром прогнозируется туман с видимостью 200–500 метров, что может осложнить движение транспорта.

