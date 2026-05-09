Ключевые моменты:
- В Одессе 10 мая прогнозируют дождь и облачную погоду.
- Температура воздуха днем составит +14…+16°C.
- По области ночью и утром местами ожидается туман.
Погода в Одессе 10 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в воскресенье в Одессе будет облачно с прояснениями.
Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, а днем осадки усилятся до умеренных. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +11…+13°C, днем — +14…+16°C.
Температура морской воды у побережья Одессы будет держаться на уровне +11…+12°C.
Погода в Одесской области
В районах Одесской области также прогнозируют облачную погоду с дождями.
Ночью возможны небольшие осадки, днем — умеренные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8°C до +13°C, днем — от +14°C до +19°C.
Синоптики предупреждают водителей о слабом тумане на дорогах области в ночные и утренние часы. Видимость местами может снижаться до 200–500 метров.
