Ключевые моменты:

В Одессе 10 мая прогнозируют дождь и облачную погоду.

Температура воздуха днем составит +14…+16°C.

По области ночью и утром местами ожидается туман.

Погода в Одессе 10 мая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в воскресенье в Одессе будет облачно с прояснениями.

Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, а днем осадки усилятся до умеренных. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11…+13°C, днем — +14…+16°C.

Температура морской воды у побережья Одессы будет держаться на уровне +11…+12°C.

Погода в Одесской области

В районах Одесской области также прогнозируют облачную погоду с дождями.

Ночью возможны небольшие осадки, днем — умеренные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8°C до +13°C, днем — от +14°C до +19°C.

Синоптики предупреждают водителей о слабом тумане на дорогах области в ночные и утренние часы. Видимость местами может снижаться до 200–500 метров.

