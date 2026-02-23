Ключевые моменты:

Часть Одессы уже седьмые сутки остаётся без света.

При этом официальной информации о сроках восстановления нет.

На горячей линии 15-35 заявки не принимаются.

Жители жалуются на отсутствие коммуникации с городской властью.

Когда молчание раздражает больше, чем отключение

Сотрудница «Одесской жизни» Тамила Терзян подняла в своем Facebook важную тему: в условиях затянувшегося блэкаута людям нужны не только работающие розетки, но и честный, оперативный диалог с властью.

«Седьмые сутки без света. Отважные слухи, что и сегодня света не будет и снова перенесут на конец недели, портят немного настроение. Официально ничего не сообщается, как сказали на горячей линии Одессы 15-35 – город не может принимать заявки, потому что никоим образом не влияет на действия энергетического предприятия. О, как! Об обеспечении жизнедеятельности на местах здесь не слышали, пожалуй, законы для слабаков!

Коммуникация с людьми отсутствует настолько, что сложно поверить в это. И света нет ни в одном-десяти домах, а в тысячах, но проблема индейцев шерифа не беспокоит, зачем тратить время на людей таким уважаемым лицам, как новое руководство города, действительно. Они сюда пришли делать другое.

Зачем слова поддержки говорить людям? Знаете, как тяжело написать утром 10 слов: мы все понимаем, все работают, вот снова напоминаю, что есть горячая вода, возможность горячих обедов для людей по таким адресам. И адреса.

Но зачем тратить 5 минут своего секретаря, это не надо.

У этих небожителей своя жизнь, она не пересекается с какими-нибудь одесситами.

«Пункты несокрушимости работают в штатном режиме», – все. Мавр сделал свое дело. Молодец, пятерка, садись.

Это безразличие раздражает больше отсутствия света. Каждый человек чувствует: он не нужен. Совершенно не нужна.

У нас дома все хорошо, у нас есть газ, большой открытый балкон-холодильник, есть вода и отопление. Но сколько людей сейчас без горячей пищи уже неделю, без возможности нагреть чаю, зарядить телефон, потому что живут в домах с электричеством. Старики на больших этажах не имеют возможности спускаться и выходить, то же младенцы и люди, которые болеют — брошены все.

Пять дней не было отопления, тоже – ни слова поддержки, ни слова объяснения. Слухи из уст в уста одесситы носят, как хрустальную вазу, и осторожно передают друг другу.

Информация отсутствует полностью по любому вопросу, касающемуся жизнеобеспечения города и людей.

Малые дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, лежащие люди – на всех одинаково.

Да не должно быть, но оно так есть.

Выводов не будет, каждый делает свои.

Я хочу сказать большое спасибо волонтерам, которые снова на своих неравнодушных плечах тянут неподъемное: носят, заряжают, кормят, приносят горячую пищу пожилым людям. И делают главное — согревают сердца каждый день, потому что можно выдержать многое, когда на сердце тепло

Делают то, что в очередной раз не захотели сделать власти города.

Ранее наша сотрудница решила проверить, как на практике работает городская программа по выявлению и уборке брошенных автомобилей. Результат оказался с множеством открытых вопросов.

Читайте также: Почему в Одессе выросли счета за свет во время отключений: объяснение экспертов