Ключевые моменты:

На протест собралось около 200 человек, акция проходила мирно.

Люди жаловались на холод в квартирах и отсутствие электричества.

В райадминистрации заявили, что вопрос света — компетенция ДТЭК, а не города.

Протест на Королёва в Одессе: диалог с Киевской райадминистрацией

Как сообщает корреспондент “Одесской жизни” с места событий, на акцию пришли около 200 человек — в основном женщины, а также пожилые люди. Люди стояли с 18:30. Полиция следила за порядком и пресекала возможные конфликты. Рядом работала палатка ГСЧС, где можно было согреться.

Глава Киевской районной администрации Одессы Марина Лозовенко, отвечая на вопросы о сроках восстановления электроснабжения, заявила, что вопрос света не входит в её полномочия.

По её словам, если у людей есть проблемы с теплом или водой, город помогает — обращается в ГСЧС, подключает генераторы к котельным или насосам. Но по поводу электричества она посоветовала обращаться в ДТЭК.

Первый заместитель главы райадминистрации сообщил, что представители власти связывались с ДТЭК. По их информации, микрорайон Вузовский могут подключить в течение 2–3 дней.

«Вам объясняли, что есть такая система как «паутина», то есть при условии повреждения ее сложно починить за короткое время. Работники ДТЭК занимаются этим вопросом и оно будет решено скоро», — заявил чиновник.

Он пояснил, что система энергоснабжения работает по сложной схеме, и при повреждении сетей быстро восстановить подачу электричества трудно. Кабели повреждены, сети перегружены, поэтому переподключение занимает время.

На вопрос, куда обращаться людям в случае новых отключений, в администрации ответили: можно приходить лично по адресу улица Академика Королёва, 9. Там обещают принимать граждан с раннего утра до позднего вечера.

Как сообщала «Одесская жизнь», седьмые сутки жители Киевского района Одессы остаются без света. Официальной информации почти нет, люди узнают новости из слухов, а ответы горячей линии не дают ясности.