Ключевые моменты:

Верховная Рада 13 января утвердила кадровые изменения в СБУ и Минобороны.

Уволен Василий Малюк с должности главы СБУ.

Уволены министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер Михаил Федоров (Минцифры).

Комитет единогласно поддержал кандидатуру Федорова на пост министра обороны.

СБУ и Минобороны сменяют руководство

13 января 2026 года Верховная Рада Украины утвердила ключевые кадровые ротации в силовых структурах. Сегодня депутаты поддержали отставку Василия Малюка с должности главы СБУ. За увольнение Малюка проголосовали 235 народных избранников. Добавим, что он возглавлял СБУ с 7 февраля 2023, до того временно исполнял обязанности с 18 июля 2022-го.

Напомним, 12 января комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны рассмотрел представление президента Владимира Зеленского об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. По итогам голосования большинство членов комитета инициативу не поддержало.

Вместо Малюка исполнять обязанности руководителя СБУ могут назначить генерал-майора Евгения Хмару, главу «Альфы».

Также Верховная Рада поддержала отставки министра обороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Федорова. К слову, комитет Верховной Рады по обороне единогласно поддержал предложение президента Владимира Зеленского назначить Михаила Федорова министром обороны. Кандидатуру Федорова все члены комитета поддержали. Для окончательного утверждения требуется не менее 226 голосов в парламенте.