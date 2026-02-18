Ключевые моменты:

Чиновники коммунального предприятия Одессы подозреваются в растрате гуманитарных генераторов.

Генераторы стоимостью более 2,2 млн. грн., полученные из Германии и Херсонщины в декабре 2022 года.

Технику передали ресторану, кафе, автомойке и жилому дому, а не обществу во время блекаутов.

Наказание: до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на должности.

Генераторы оказались в кафе, а не в больницах

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, в Одессе в суд передано дело должностных лиц коммунального предприятия, подозреваемых в растрате гуманитарных генераторов.

В целом, генераторы стоимостью более 2,2 млн грн были получены городом как гуманитарная помощь из Германии и Херсонщины в декабре 2022 года. В результате и.о. директора Одесского электротехнического эксплуатационно-монтажного предприятия создал комиссию по распределению этой гуманитарной помощи. Главным инженером назначили материально ответственным лицом, а к работе привлекли механика. Однако, по версии следствия, руководитель вместе с двумя подчиненными передали генераторы не громаде, а частным объектам – ресторану, кафе, автомойке и жилому дому. Соответственно, оборудование пошло на преодоление блекаутов частному бизнесу, а не жителям Одессы.



Добавим, что правоохранители в ходе обысков изъяли генераторы в качестве доказательств. Подозреваемым сообщили о подозрении в растрате чужого имущества и пособничестве в растрате в особо крупных размерах. Суд избрал меры пресечения: содержание под стражей с возможностью залога и домашний арест. Чиновникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним, энергетическая ситуация в Одесской области остается крайне сложной из-за сочетания российских атак и разгула стихии. На данный момент наиболее тяжелое положение сохраняется в Киевском районе Одессы и на юге региона, где суммарно без электроснабжения остаются более 130 тысяч семей.