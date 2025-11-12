Ключевые моменты:

Благотворительный фестиваль «Бессарабский борщ» в поселке Бессарабское стал обновленным форматом легендарной «Бессарабской ярмарки».

Национальные усадьбы представили украинскую, болгарскую, молдавскую и гагаузскую кухни.

За пять часов ярмарки собрали 50 700 гривен на поддержку украинских военных.

Праздник стал символом единства, дружбы народов и благодарности защитникам Украины.

Какой была Бессарабская ярмарка до войны

Традиционно Бессарабская ярмарка проводилась 24 августа – в День празднования Независимости Украины. Лишь один год праздник пропустили из-за пандемии коронавируса. Начиналась ярмарка с торжественного парада на центральном стадионе, в котором участвовали более пятисот участников художественной самодеятельности и представителей каждого населенного пункта бывшего Тарутинского района.

Обычно праздник проходил на двух локациях: на стадионе проходила концертная программа, а в парковой зоне, в развернутых национальных усадьбах, выступали народные коллективы и проходили угощения национальными блюдами.

В колоритно украшенных предметами старинного быта усадьбах представители из разных сел показывали культурные программы и кухню украинской, молдавской, болгарской, гагаузской, русской, немецкой национальностей. Курбан, юшка, домашние колбаски, плов, мамалыга, печеная картошка с салом, плацинды – все это готовилось прямо под открытым небом.

На ярмарке шла оживленная торговля сувенирами, местной продукцией народных ремесел и, конечно же, вином от разных производителей. В первый день на ярмарке традиционно выступали звезды и коллективы Украины и ближнего зарубежья. Многие помнят «Бессарабскую ярмарку», на которой проходили съемки телевизионного шоу «Караоке на майдане».

«Бессарабская ярмарка» в Тарутино гремела на всю страну, о ней рассказывали на государственных телеканалах и телевидении за рубежом. В среднем ярмарку посещало около 30 000 гостей, также ставились и рекорды. Так, в 2018 году здесь был зафиксирован рекорд в Книге рекордов Украины – одновременный танец «бессарабское хоро» с участием 1200 человек.

Последняя – юбилейная пятнадцатая «Бессарабская ярмарка» состоялась в 2021 году. В то время после децентрализации Тарутинский район был реорганизован в две громады – Бородинскую и Тарутинскую. Однако это не помешало этим двум громадам объединиться ради Международного фестиваля-выставки «Бессарабская ярмарка» и продемонстрировать свои дружеские отношения, культурный, экономический, инвестиционный, туристический потенциал региона.

Настоящим проявлением этой дружбы стал новый национальный рекорд, который также зафиксирован в Книге рекордов Украины – самый длинный стол (150 метров), сервированный национальными блюдами.

Вместо развлечений теперь ставка на национальную кухню

Из-за войны первые два года ярмарку не проводили. В 2024 году руководство Тарутинской громады решило возобновить ярмарку, однако уже под другим «соусом» и названием – «Бессарабский борщ».

– Это название достаточно символично, оно не означает в буквальном смысле украинский борщ. В данном случае «борщ» – это микс разных национальных кухонь – украинской, болгарской, молдавской, гагаузской, – объяснила Нина Шишкова, руководитель отдела культуры, туризма и спорта Бессарабского поселкового совета.

Чем именно отличается «Бессарабский борщ» от «Бессарабской ярмарки»? Прежде всего, ярмарка стала благотворительной – на ней собирают деньги на поддержку защитников Украины. И, во-вторых, чтобы собрать больше средств, упор делают не на развлекательные мероприятия, а на национальную кухню, кулинарию. Ведь именно за счет продажи бессарабских вкусных блюд происходит сбор средств.

Да, это уже не масштабная «Бессарабская ярмарка» с ее незабываемыми народными гуляниями, которые длились два дня. Однако это те же национальные усадьбы, выступления народных коллективов, выставки-продажи изделий местных народных промыслов и мастер-классы для детей.

– Конечно, мы скучаем по прежней ярмарке, когда был мир, много гостей, концертных выступлений, когда мы вместе с Бородинской громадой создавали большие национальные усадьбы, ставили рекорды. Люди ждали этого целый год и действительно отдыхали от повседневных забот, танцевали до самого утра. Понятно, что «Бессарабский борщ» не станет заменой «Бессарабской ярмарке». Но за два года он стал настоящим проявлением нашего стремления поддержать ребят, которые защищают страну от врага, нашей многонациональной дружбы и народного колорита края. Думаю, закончится война – и «Бессарабский борщ» превратится в «Бессарабскую ярмарку», и мы снова будем принимать много гостей. Ведь «Бессарабская ярмарка» – это бренд не только Бессарабии, Одесщины, но и всей Украины, – сказал ведущий фестиваля «Бессарабский борщ» Валентин Новосельчан, художественный руководитель Ровненского Дома культуры.

«Борщ», который принес 50 700 гривен для ВСУ

В этом году в солнечный осенний день центральный парк Бессарабского снова украсили яркие национальные усадьбы, где собрались украинские, болгарские, гагаузские, молдавские хозяйки, чтобы угостить всех уникальными блюдами бессарабского края. Как и раньше, в каждой усадьбе хозяевами были представители разных населенных пунктов громады.

Что приготовили в национальных усадьбах

Украинская кухня была представлена украинским борщом с пампушками, а также салом, варениками, пирожками, голубцами. Готовили все это хозяйки из Ярославового, Соборного и Бессарабского.

В болгарской усадьбе хозяйки из Ровного, Ярового, Виноградовки, Вильного, Петровска угощали чорбой, тушеной бараниной, пилишкой манджей (куриным соусом), милиной.

В молдавской усадьбе из Приграничного, Слободки и Калачевки приготовили заму – бульон с курицей, лапшой, зеленью, а также плацинды и сармалэ (голубцы). Гагаузскую кухню представляли хозяйки из Красного, Серпневого, Приграничного: на столах были кузу борджу – баранний борщ, киирма – гагаузская запеченная выпечка, залитая сметаной, гезлеме – лепешки с брынзой.

Все желающие могли попробовать блюда и приобрести их, тем самым помогая нашим воинам. Для детей работали мастер-классы, также были развернуты выставки-продажи работ воспитанников Бессарабской школы искусств.

Участие в ярмарке приняли и гости из соседних громад, которые продавали изделия народных промыслов – мебель, посуду, одежду, предметы быта и сувениры. Присоединились к ярмарке и местные волонтеры.

– Сегодня мы представили на ярмарке то, что делаем своими руками для наших защитников с начала войны – спальные мешки и маскировочные сети, а на продажу выставили связанные нашими девушками разноцветные коврики и сумочки. Всех покупателей мы угощали травяным чаем – сами собираем травы. Такой сбор всегда отправляем нашим ребятам. Уже заработали девять тысяч гривен и очень довольны, ярмарка замечательная, – сказала Александра Деренжи, волонтерка Бессарабского благотворительного центра «Едность».

С энтузиазмом трудились на ярмарке и дети. Они лепили «Вареники с предсказаниями» из соленого теста: рисовали, раскрашивали, писали записки. Начинкой было бумажное предсказание и конфетка. Разлетелись такие вареники очень быстро. А библиотекари из Виноградовки и Бессарабского налепили 600 настоящих вареников с творогом, вишней, картошкой и капустой – их распродали на ярмарке за полчаса.

Яркой была концертная программа, в которой приняли участие лучшие вокальные, танцевальные и инструментальные коллективы Тарутинской громады.

– Я с удовольствием попробовал сегодня много блюд, которые были представлены на ярмарке, – все очень вкусно. «Бессарабский борщ» – это ярмарка, где все пропитано домашним теплом, искренностью и любовью к нашим защитникам, – сказал Сергей Шутов, руководитель благотворительного фонда «Благородное дело».

За пять часов, что проходила благотворительная ярмарка, совместными усилиями было собрано 50 700 гривен. Все деньги уже отправлены защитникам Украины из Тарутинского района.

Справка «ОЖ»

История Бессарабской ярмарки уходит корнями в 1824 год, когда в Тарутино (сейчас – Бессарабское), как в центре немецких колоний, начали проводить крупные конные и зерновые торги. В советские времена ярмарка, к сожалению, была забыта и возродилась лишь в 2004 году.

