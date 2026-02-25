Ключевые моменты:

В ЖК «Апельсин» жительница каждый вечер устанавливает укрытия для бездомных кошек.

Неизвестные систематически выбрасывают домики в мусор.

Охрана отказывается предоставить записи с видеокамер.

Юристы советуют решать подобные конфликты через решение совладельцев.

Материал подготовлен на основе личного общения журналистки с жителями жилого комплекса, комментариев очевидцев и позиции администрации. В тексте приведены прямые цитаты сторон конфликта, а также экспертное мнение о правовых механизмах урегулирования подобных ситуаций.

Проблема подкармливания и временного укрытия бездомных животных в многоквартирных комплексах регулярно становится причиной споров в городах Украины. Законодательство не запрещает помощь животным, однако правила пользования придомовой территорией определяются совладельцами или управляющими компаниями.

В случае с одесским ЖК речь идет не только о картонных кошачьих домиках, а об отсутствии открытого диалога между соседями. Одни жители поддерживают инициативу, другие — молча уничтожают созданные укрытия.

Спасательная операция из картона и пленки

Каждый вечер 83-летняя одесситка Валентина Яковлевна выносит под лестницу своего дома самодельные домики для бездомных кошек. А каждое утро находит их в мусорном контейнере. История о том, как в современном жилом комплексе обычная человеческая забота стала предметом конфликта, а администрация предпочитает «не замечать» проблему.

Для жительницы ЖК «Апельсин» на Среднефонтанской Валентины Яковлевны Усатой каждый день начинается с одного и того же вопроса: «Что делать дальше?». Женщина собственноручно мастерит временные укрытия для местных кошек — Кицы и Рыжика. В ход идут простые материалы: картон, пленка, клей и ленты.

Она выносит эти домики на ночь под лестницу, чтобы животные могли согреться в морозы. Рядом ставит миски с кормом. Однако через несколько часов забота пожилой женщины превращается в мусор — неизвестные стабильно выбрасывают кошачьи жилища.

— Эта зима довольно холодная, животным на улице приходится тяжело. Без нашей помощи многие из них весеннего тепла уже никогда не дождутся, — говорит Валентина Яковлевна.

В прошлом учитель математики, она всю жизнь учила детей защищать слабых. Сегодня же она удивляется равнодушию соседей.

— Поэтому мне бывает странно видеть, что учителя, которые живут в нашем комплексе и сейчас работают в школе, не считают нужным позаботиться о кошках на улице и научить этому своих учеников.

Что говорят соседи: между сочувствием и порядком

В большом жилом комплексе мнения жителей разделились, хотя большинство опрошенных поддерживают инициативу Валентины Яковлевны.

Татьяна Терешина, жительница ЖК «Апельсин»:

— В большом жилом комплексе всегда будут появляться какие-то животные — они идут к людям, и это нормально. Кому из нас с детства не приходилось подкармливать, лечить птиц, ежей, кошек, собак? Так происходит всегда, и я не понимаю, зачем выбрасывать домики для кошек. Они немного согреются и пойдут дальше. С ними веселее и интереснее.

Виктория, жительница ЖК «Апельсин»:

— У меня есть домашний кот, поэтому кошек на улице я тоже подкармливаю, когда выхожу из дома. На мой взгляд, главное — кормить животных и вовремя за ними убирать. Вот и все. Тогда никто недоволен не будет.

Стена в жилом комплексе: позиция охраны и руководства

Конфликт мог бы решиться за считанные минуты, если бы в ситуацию вмешалась администрация или охрана. Валентина Яковлевна неоднократно просила просмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы узнать, кто именно уничтожает домики, и просто поговорить с этим человеком. Однако охрана каждый раз отказывала 83-летней женщине.

Попытка журналиста пообщаться с ответственным лицом ЖК «Мандарин» (смежная территория) также не внесла ясности. Администратор отказалась представиться, проверяла телефон корреспондента и заявила: «Я не против животных, но должно быть чисто. О конфликте ничего не знаю». Такая позиция выглядит сомнительной, ведь Валентина Яковлевна официально обращалась к руководству.

Юридический выход: разговор вместо войны

Юристы отмечают: ситуация в ЖК «Апельсин» типична для крупных ОСМД или управляющих компаний. Вопрос содержания или подкармливания животных на придомовой территории должен решаться путем диалога.

Инициатива такого разговора должна исходить от управляющего или активной группы жителей. Если большинство соглашается помогать животным зимой — это становится правилом комплекса, независимо от личного недовольства отдельных лиц. И наоборот. Однако в данном случае диалога нет — есть лишь молчаливое уничтожение чужого труда.

Два мира в одном дворе

Интересно, что всего в десяти метрах, у другой секции того же комплекса, стоит капитальный деревянный домик для кошек. Его никто не трогает, вероятно, из-за большого веса или иной позиции соседей.

Там даже сделали предупреждающую надпись, чтобы жилище не выбрасывали. Это наглядный пример того, как в пределах одного двора могут существовать две совершенно разные модели поведения: одна — основанная на уважении к жизни, другая — на скрытой агрессии.

Валентина Яковлевна продолжает мастерить новые коробки. Она не умеет сдаваться, потому что знает: Кица и Рыжик ждут ее каждый вечер.

Ранее мы рассказывали историю о том, как бездомные собаки с одесского радиорынка стали звездами соцсетей и как предприниматель Алексей приютил их.

Читайте также где в Одессе бесплатно стерилизовать бездомных животных: как работает городская программа.