Ключевые моменты:

Неизвестные разрисовали граффити почти весь периметр чаши фонтана на Крымском бульваре.

Коммунальные службы оперативно очистили объект и привели территорию вокруг в порядок.

С начала 2026 года в городе зафиксировано уже более десяти случаев вандализма.

Вандализм на Крымском бульваре

Во время планового осмотра объектов сотрудники КП «Сервисный центр» обнаружили, что фонтан на Крымском бульваре превратился в «полотно» для вандалов. Почти вся чаша крупнейшего фонтана города была исписана хаотичными рисунками и надписями. О происшествии сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы вернуть объекту надлежащий вид, бригадам пришлось использовать специальные средства для очистки камня.

В мэрии отмечают, что подобные инциденты стали происходить чаще. С начала 2026 года коммунальщики зафиксировали уже более десяти случаев вандализма на объектах, находящихся на их обслуживании.

Если одни вандалы ограничиваются баллончиками с краской, то другие наносят более серьезный ущерб — например, срывают электропроводку в мобильных бетонных укрытиях, подвергая опасности жизни людей.

Городские власти напоминают: умышленное повреждение или уничтожение имущества общины — это не просто хулиганство, а уголовное преступление. Одесситов просят не оставаться равнодушными к состоянию своего города.

Читайте также: Свежая «зебра» и разметка: в Одессе массово обновляют дороги на 11 перекрестках (фото)