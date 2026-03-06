Ключевые моменты:

Исполком Одесской ГВА планирует поднять тариф на городские туалеты с 4 до 10 гривен.

Новый супертуалет на Соборной площади стоимостью 4 млн грн пока не введен в эксплуатацию.

Первоначально планировалось приобрести четыре такие уборные, но из-за резонанса ограничились одной.

Повышение тарифа необходимо для обслуживания сложной техники и самоокупаемости туалетов

Причины роста официально не объяснены, но, по словам директора КП «Сервисный центр» Игоря Тросина, текущий тариф давно не покрывает расходы на обслуживание уборных, поскольку современные уборные – это сложные технические модули, обслуживание которых обходится дорого. Анализ показал, что для выхода «в ноль» цена должна быть не менее 20 гривен, но в условиях войны остановились на десяти.

«В Киеве и Днепре сегодня цена 15 гривен. У нас – 4. Мы проводили анализ и вычислили, чтобы хоть как-то эти туалеты могли себя окупать нужно ставить 20 гривен, однако в условиях военного времени и сложного экономического положения мы не можем пойти на такое радикальное повышение, поэтому приняли компромиссный вариант – 10 гривен», – отметил коммунальщик.

Главным заложником тарифных споров стал «супертуалет» на Соборной площади, который обошелся городу в 4 миллиона гривен. Изначально планировалось приобрести четыре такие уборные за 18 миллионов, но из-за общественного резонанса и отсутствия поддержки депутатов ограничились одной.

Теперь, когда «золотой» туалет наконец готов к работе, горожанам осталось дождаться официального решения ОВА, чтобы оценить комфорт за «червонец».

Ранее сообщалось, что в Одессе скоро должны появиться автоматические модульные туалеты с кабинками для лиц с инвалидностью.

Источник: Думская