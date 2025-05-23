Об этом говорится в сообщении на официальной странице экоинспекции в Фейсбук.

24 января 2025 года инспекторами было зафиксировано загрязнение побережья Черного моря вблизи курорта «Катранка», отобраны образцы загрязняющего вещества с песком. По результатам лабораторных исследований установлено, что загрязнение вызвано нефтепродуктами.

3 февраля 2025 года Лиманский сельский советорганизовал сбор мазута, общий объем которого составил 150 килограммов.

По результатам повторного визуального обследования побережья в районе курорта «Катранка», проведенного 10 февраля 2025 года, экоинспекторы загрязнений не зафиксировали.

Однако 21 мая 2025 года при очередном обследовании этой территории обнаружены остаточные мелкие фракции мазута на песке.

“Коммунальной службой Лиманского сельского совета, обнаруженные очаги были оперативно собраны, общий вес загрязняющего вещества составил — 25 килограммов”, — говорится в сообщении.

Экологи отмечают, что выявление остаточных сгустков мазута после предварительной очистки является естественным следствием сложной динамики загрязнения.

“После выброса на побережье сгустки мазута оседают на песок и могут частично погружаться под поверхность под действием ветра, приливов, волн и веса. Впоследствии, во время сильного ветра или волнения, песок сдувается или смывается, и ранее скрытые сгустки снова обнажаются. Такой процесс может повторяться многократно, создавая визуальную иллюзию, что загрязнение появилось снова или не было убрано ранее”, — пояснили в экоинспекции.

В случае выявления признаков загрязнения в прибрежной зоне или морской акватории, граждан призывают информировать Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа по контактному номеру телефона (048) 705-40-02.

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