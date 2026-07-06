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Украина впервые публично подтвердила наличие норвежских противокорабельных комплексов NSM на вооружении ВМС.

Комплексы заметили на фотографиях с заседания Ставки, посвященного Дню Военно-морских сил Украины.

NSM способны поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 300 километров.

С появлением NSM украинская береговая оборона использует уже три современных противокорабельных комплекса: «Нептун», Harpoon и NSM.

Ранее о передаче Украине комплексов NSM официально не сообщалось. Единственная информация появлялась еще в 2023 году, когда польские СМИ писали о возможной закупке одной батареи береговой обороны.

Комплекс NSM, разработанный норвежской компанией Kongsberg, предназначен прежде всего для уничтожения кораблей, однако способен поражать и наземные объекты. Благодаря системе наведения ракета может огибать рельеф местности и точно выходить к цели.

По открытым данным, дальность полета NSM составляет от 200 до 300 километров, а масса боевой части – около 120 килограммов.

Военный обозреватель Алексей Сухой отметил, что теперь украинская береговая оборона использует уже три типа современных противокорабельных ракетных комплексов – украинский «Нептун», американский Harpoon и норвежский NSM.

По его словам, появление комплекса в публичном пространстве, вероятно, приурочили ко Дню Военно-морских сил Украины.

«Это один из лучших береговых противокорабельных комплексов в мире. Его особенность – возможность поражать не только морские, но и наземные цели», – отметил эксперт.

NSM уже находится на вооружении ряда стран НАТО, в том числе США, Германии, Польши, Канады, Испании, Дании, Бельгии и Румынии.

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Источник и фото: Думская