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Датская компания BlueShadow разрабатывает систему Blue Dragon для перехвата российских «шахедов» над Черным морем.

Дроны планируют уничтожать на расстоянии 10-20 км от побережья, чтобы усилить защиту Одессы и портовой инфраструктуры.

Комплекс объединит цифровую платформу управления и роя автономных беспилотных катеров.

Система будет автоматически определять цели, распределять задачи между катерами и оценивать результаты перехвата.

Катера смогут работать даже при выходе из строя отдельных платформ и будут иметь модульное вооружение.

Проект находится на стадии разработки, а первую боевую эскадру планируют развернуть весной 2027 года после сертификации Минобороны Украины.

Одессу будут защищать по-новому

Датская оборонная компания BlueShadow работает над созданием автономной системы Blue Dragon, предназначенной для перехвата российских ударных беспилотников еще над акваторией Черного моря. По замыслу разработчиков, дроны должны уничтожаться на расстоянии 10-20 км от побережья.

Главной целью проекта является усиление защиты Одессы и портовой инфраструктуры, которые регулярно подвергаются атакам приближающихся с морского направления дронов-камикадзе.

По словам основателя и генерального директора BlueShadow Чарльза Махера, комплекс будет состоять из двух основных элементов. Первый – цифровая платформа управления, интегрированная с украинскими военными системами Delta, «Кропива» и SkyMap. Второй — группа автономных беспилотных катеров, которые будут работать как единственный «рой».

Предполагается, что система сможет самостоятельно выявлять воздушные цели, анализировать траекторию движения, автоматически распределять задачи между катерами для перехвата и оценивать результат выполненной операции.

К слову, даже при выходе из строя одного из беспилотных катеров другие будут продолжать выполнение боевого задания без вмешательства операторов.

Разработчики также сообщили, что катера будут иметь модульную конструкцию, которая позволит оснащать их разными видами вооружения. Среди них – дроны-перехватчики, ракеты и пулеметы, а в перспективе и средства радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время проект находится на этапе разработки. Программная платформа уже проходит внутреннее тестирование, а модули автономного управления компания планирует полностью запустить в течение ближайших одного-двух месяцев.

В BlueShadow рассчитывают получить сертификацию Министерства обороны Украины и весной 2027 развернуть первую боевую эскадру.

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