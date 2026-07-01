Ключевые моменты:
- В Одессе и по всей Украине в медучреждениях вводится первоочередной прием для ветеранов войны.
- Правительство обновило лицензионные условия для медицинских учреждений и ФОП, оказывающих медицинские услуги.
- Ветераны войны и семьи погибших защитников теперь имеют гарантированное приоритетное обслуживание.
- Новые требования относятся также к больницам, которые работают по договорам с НСЗУ.
- Соблюдение правила первоочередного приема может проверяться во время внеплановых проверок.
Правительство обновило лицензионные условия для медицины
В Украине обновили лицензионные условия для медицинских учреждений и физических лиц-предпринимателей, оказывающих медицинские услуги. Добавим, что новые требования будут касаться и Одессы — теперь ветераны войны и семьи погибших защитников имеют право на первоочередное обслуживание.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, изменения призваны повысить качество медицинской помощи, усилить государственные гарантии для ветеранов, а также обновить перечень медицинских специальностей, по которым можно получать или расширять лицензию.
Соответственно, новые лицензионные условия предусматривают, что все медицинские учреждения, в том числе те, которые работают по договорам с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), обязаны обеспечивать первоочередное обслуживание ветеранов войны и членов семей погибших защитников.
Ранее такое требование не было отдельно прописано в лицензионных условиях. Теперь ее соблюдение может проверяться во время внеплановых проверок.
Изменения приняты в соответствии со статьей 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Также правительство пересмотрело перечень специальностей, дающих право медицинским учреждениям и ФЛП получать новую лицензию или расширять действующую. В обновленный список входят врачебные, фармацевтические специальности, а также профессии специалистов в сфере здравоохранения.
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