Ключевые моменты:

В Одессе и по всей Украине в медучреждениях вводится первоочередной прием для ветеранов войны.

Правительство обновило лицензионные условия для медицинских учреждений и ФОП, оказывающих медицинские услуги.

Ветераны войны и семьи погибших защитников теперь имеют гарантированное приоритетное обслуживание.

Новые требования относятся также к больницам, которые работают по договорам с НСЗУ.

Соблюдение правила первоочередного приема может проверяться во время внеплановых проверок.

Правительство обновило лицензионные условия для медицины

В Украине обновили лицензионные условия для медицинских учреждений и физических лиц-предпринимателей, оказывающих медицинские услуги. Добавим, что новые требования будут касаться и Одессы — теперь ветераны войны и семьи погибших защитников имеют право на первоочередное обслуживание.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, изменения призваны повысить качество медицинской помощи, усилить государственные гарантии для ветеранов, а также обновить перечень медицинских специальностей, по которым можно получать или расширять лицензию.

Соответственно, новые лицензионные условия предусматривают, что все медицинские учреждения, в том числе те, которые работают по договорам с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), обязаны обеспечивать первоочередное обслуживание ветеранов войны и членов семей погибших защитников.

Ранее такое требование не было отдельно прописано в лицензионных условиях. Теперь ее соблюдение может проверяться во время внеплановых проверок.

Изменения приняты в соответствии со статьей 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Также правительство пересмотрело перечень специальностей, дающих право медицинским учреждениям и ФЛП получать новую лицензию или расширять действующую. В обновленный список входят врачебные, фармацевтические специальности, а также профессии специалистов в сфере здравоохранения.

Ранее мы рассказывали о том, кому государство оплатит стоматолога и кто имеет право получить бесплатную помощь в Одессе.

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