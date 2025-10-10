Яйца снова подорожали!

Дождь между тем усилился, кое-кто спрятался под навес.

― Мне бы зонтик, ― говорит женщина.

― Зонтика всё равно нет. О чём ты дома думала? ― спрашивает мужчина.

Женщина отвечает, что думала только о продуктах — вот и список в кармане лежит.

Кто-то прислушивается к разговору:

― Теперь если дождь не прекратится, продукты сразу подорожают.

― Почему это?

― Яйца уже снова подорожали!

― Причём тут дождь? Они же в корпусе продаются.

― Ну и что? Говорю же — подорожали.

― Может, зонтики хоть подешевели? Они же теперь в тренде. Может, пойдём посмотрим?

― Ага, подешевели, как же?.. Когда дождь — всё дорожает…

Так что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)

картофель — 30–45 грн;

лук — 25–35 грн;

помидоры — 20–80 грн;

свёкла — 25–50 грн;

кабачки — 20–45 грн;

огурцы — 25–55 грн;

сладкий перец — 30–80 грн;

баклажаны — 30–80 грн;

капуста — 20–40 грн;

чеснок — 120–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн;

Цены на фрукты на одесском Привозе (за килограмм)

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–80 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 50–100 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 60–130 грн;

мандарины — 150–180 грн;

клубника — 180–220 грн;

персики — 50–100 грн;

абрикосы — 50–90 грн;

сливы — 25–60 грн;

арбузы — 12–18 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 52–90 грн;

брынза — 200–270 грн;

сыр — 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250–290 грн;

телячья шея — 200–220 грн;

рёбра — 130–170 грн;

антрекот — 180–220 грн;

Свинина:

задняя часть — 200–230 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 220–250 грн;

рёбра — 210–220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–250 грн;

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 100–250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50–110 грн;

караси — 70–90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–170 грн.

Читайте также и сравнивайте: Привоз после потопа: какие цены, о чём говорят одесситы

Фото автора