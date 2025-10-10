Яйца снова подорожали!

Дождь между тем усилился, кое-кто спрятался под навес.
― Мне бы зонтик, ― говорит женщина.
― Зонтика всё равно нет. О чём ты дома думала? ― спрашивает мужчина.
Женщина отвечает, что думала только о продуктах — вот и список в кармане лежит.
Кто-то прислушивается к разговору:
― Теперь если дождь не прекратится, продукты сразу подорожают.
― Почему это?
― Яйца уже снова подорожали!
― Причём тут дождь? Они же в корпусе продаются.
― Ну и что? Говорю же — подорожали.
― Может, зонтики хоть подешевели? Они же теперь в тренде. Может, пойдём посмотрим?
― Ага, подешевели, как же?.. Когда дождь — всё дорожает…

Так что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)

  • картофель — 30–45 грн;
  • лук — 25–35 грн;
  • помидоры — 20–80 грн;
  • свёкла — 25–50 грн;
  • кабачки — 20–45 грн;
  • огурцы — 25–55 грн;
  • сладкий перец — 30–80 грн;
  • баклажаны — 30–80 грн;
  • капуста — 20–40 грн;
  • чеснок — 120–140 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн;

Цены на фрукты на одесском Привозе (за килограмм)

  • яблоки — 30–60 грн;
  • груши — 35–70 грн;
  • бананы — 60–70 грн;
  • грейпфруты — 60–80 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 50–100 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 60–130 грн;
  • мандарины — 150–180 грн;
  • клубника — 180–220 грн;
  • персики — 50–100 грн;
  • абрикосы — 50–90 грн;
  • сливы — 25–60 грн;
  • арбузы — 12–18 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

  • яйца (десяток) — 52–90 грн;
  • брынза — 200–270 грн;
  • сыр — 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250–290 грн;
  • телячья шея — 200–220 грн;
  • рёбра — 130–170 грн;
  • антрекот — 180–220 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200–230 грн;
  • шея — 280–300 грн;
  • лопатка — 220–250 грн;
  • рёбра — 210–220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–250 грн;
  • сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 100–250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик — 50–110 грн;
  • караси — 70–90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
  • судак — 150–250 грн;
  • карп — 90–170 грн.

