Яйца снова подорожали!
Дождь между тем усилился, кое-кто спрятался под навес.
― Мне бы зонтик, ― говорит женщина.
― Зонтика всё равно нет. О чём ты дома думала? ― спрашивает мужчина.
Женщина отвечает, что думала только о продуктах — вот и список в кармане лежит.
Кто-то прислушивается к разговору:
― Теперь если дождь не прекратится, продукты сразу подорожают.
― Почему это?
― Яйца уже снова подорожали!
― Причём тут дождь? Они же в корпусе продаются.
― Ну и что? Говорю же — подорожали.
― Может, зонтики хоть подешевели? Они же теперь в тренде. Может, пойдём посмотрим?
― Ага, подешевели, как же?.. Когда дождь — всё дорожает…
Так что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)
- картофель — 30–45 грн;
- лук — 25–35 грн;
- помидоры — 20–80 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 20–45 грн;
- огурцы — 25–55 грн;
- сладкий перец — 30–80 грн;
- баклажаны — 30–80 грн;
- капуста — 20–40 грн;
- чеснок — 120–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн;
Цены на фрукты на одесском Привозе (за килограмм)
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–80 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 60–130 грн;
- мандарины — 150–180 грн;
- клубника — 180–220 грн;
- персики — 50–100 грн;
- абрикосы — 50–90 грн;
- сливы — 25–60 грн;
- арбузы — 12–18 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 52–90 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 100–160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250–290 грн;
- телячья шея — 200–220 грн;
- рёбра — 130–170 грн;
- антрекот — 180–220 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200–230 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–250 грн;
- рёбра — 210–220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–250 грн;
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 100–250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50–110 грн;
- караси — 70–90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–170 грн.
Фото автора