Евродепутат обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с просьбой официально утвердить использование названия «румынский язык» в школах Одесской области, пишет BucPress.

В присланном документе европарламентарий подчеркивает, что, несмотря на официальное заявление Министерства образования Украины от ноября 2023 года, которое объявило об отказе от термина «молдавский язык» в пользу «румынский язык», и решение украинского правительства от октября 2023 года, которое подтверждает это изменение, ситуация по факту не изменилась.

«С сожалением констатируем, что, несмотря на их волю, школы Одесской области продолжают использовать название «молдавский», а местные власти не вмешались, чтобы исправить эту ситуацию», — говорится в письме евродепутата.

Стурдза отмечает, что административный спор, инициированный в 2021 году десятью школами Одесской области с требованием признать румынский язык, заблокирован в административном суде Киева без решения.

«Решение этого вопроса является не только юридическим обязательством, но и шансом показать, что Украина является надежным партнером ЕС», — отмечает Стурдза.

Согласно данным, приведенным в письме, румынская община в Украине насчитывает около 409 тысяч человек, из них 124 475 проживают в Одесской области, причем их доля составляет более 50% в 44 населенных пунктах и более 30% в 79 населенных пунктах.

Стурдза также обратился с официальным запросом в Европейскую комиссию. Он просит Комиссию оценить соблюдение Украиной своих обязательств в сфере прав меньшинств, в частности в контексте переговоров о вступлении в ЕС, и указать, какие конкретные рекомендации она направила украинским властям для исправления этой ситуации.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года возник скандал из-за школьных учебников, напечатанных в Украине на молдавском языке.

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