Ключевые моменты:

Улица Береговая сдвигается с 2010 года, до домов осталось несколько метров от обрыва.

Надежда потеряла 25 м огорода, семья самостоятельно подсыпает почву.

Трещины усилились с 2022 года из-за взрывов.

Власть не реагирует несмотря на обращение

Оползни у моря: трескаются дома

В Черноморске в Одесской области одна из улиц медленно сдвигается в сторону моря, угрожая домам местных жителей. В общем, проблема тянется с 2010 года, когда впервые началось осыпание почвы. Пока до обрыва от зданий осталось всего несколько метров.

Жительница улицы Береговой Надежда отмечает, что с 1988 года ее семья потеряла весь огород площадью 25 метров из-за постоянных обвалов. Кроме этого, за 15 лет пропало около 20 метров земли, а до дома осталось 4-5 метров. Именно поэтому женщина с семьей самостоятельно подсыпает почву, чтобы сдержать дальнейшее смещение. Правда, это дает только временный эффект.

Соседка Надежды Алена также жалуется на исчезновение части огорода и глубокие трещины в доме, появившиеся с 2023 года. Они затрудняют открывание окон и дверей. Она добавляет, что с 2010 года земля осыпалась сначала мелко, а с 2021 — большими кусками по 2-3 метра, забрав в общей сложности 10 метров. По словам женщины, местные власти игнорируют проблему, не уменьшив налог на уменьшенный участок.

Ирина, еще одна соседка, подтверждает, что вся улица сдвигается, а ситуация обострилась после 2022 года из-за взрывов. В 2024-м отвалилось 4 метра в ширину, а зимой почва падает регулярно. Семья также каждые полгода подсыпает землю или щебень самостоятельно. Власть не оказывает помощи.

Геолог Дмитрий Жданов объясняет, что оползни типичны для Причерноморья с XVIII века из-за волн, подземных вод, застройки над обрывами и войны с ее «прилетами», которые трясут почву. Он подчеркивает, что предусмотреть обвал невозможно, а трещины в домах – это норма. По словам эксперта, подсыпка неэффективна, а нужны противооползневые сооружения.

Источник: Общественное Одесса

Статья по теме: Оползни в Одессе: более 250 случаев регулярно разрушавших береговую зону.