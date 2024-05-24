В Одессе на детской площадке электросамокат сбил 6-летнюю девочку

Происшествие произошло вчера, 23 мая, около 17 часов. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом стопы и другие повреждения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП в Одесской области и патрульные.

После выяснения полных обстоятельств происшествию будет дана правовая квалификация.

Напомним, война с электросамокатами, которые рассекают по тротуарам, ведется в Одессе давно. Так, с 1 мая 2024 года на Трассе здоровья установлены дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов и других видов транспорта, кроме велосипедов.