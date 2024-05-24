Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на детской площадке электросамокат сбил 6-летнюю девочку

В Одессе на детской площадке электросамокат сбил 6-летнюю девочку

На 6-летнюю девочку, которая гуляла с мамой на детской площадке на улице Академика Филатова, наехала электросамокатом 16-летняя девушка. Ребенка с многочисленными травмами увезли в больницу.

Происшествие произошло вчера, 23 мая, около 17 часов. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом стопы и другие повреждения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП в Одесской области и патрульные.

После выяснения полных обстоятельств происшествию будет дана правовая квалификация.

Напомним, война с электросамокатами, которые рассекают по тротуарам, ведется в Одессе давно. Так, с 1 мая 2024 года на Трассе здоровья установлены дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов и других видов транспорта, кроме велосипедов.

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Рассматривается возможность установления аналогичных правил и в одесских парках, поскольку там гуляют маленькие дети и люди пожилого возраста, да и просто все, кто хочет спокойно прогуляться и отдохнуть, и электросамокаты могут представлять для них большую опасность.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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