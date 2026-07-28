Ключевые моменты:

Нарушения на Ланжероновской, 18: Вместо легкой летней площадки возводится каркас на бетонном фундаменте.

Работы ведутся без согласований Департамента культуры, КП «Горзелентрест» и Департамента благоустройства.

Еще один новый МАФ за считанные дни вырос напротив театра Музкомедии.

Комиссия профильных служб передала материалы нарушений в прокуратуру.

Фундамент вместо зонтиков: что происходит у «Пале-Рояля»

О фактах самовольного строительства сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета Александр Авдеев.

Во время комиссионного обследования объекта на ул. Ланжероновской, 18 инспекторы зафиксировали грубые нарушения. Паспорт привязки предусматривал лишь временную летнюю площадку без фундаментов. На деле же застройщик огородил территорию забором и начал заливать бетонное основание под металлический каркас.



При этом строительство ведется с прямым захватом земель территориальной громады и части сквера «Пале-Рояль», имеющего статус памятника садово-паркового искусства местного значения. Застройщик официально знал о необходимости получить согласования от Департамента культуры, КП «Горзелентрест» и Департамента благоустройства, однако проигнорировал эти требования.

Совместная комиссия ГАСК, Департамента архитектуры, Приморской райадминистрации и других служб зафиксировала нарушения и направила все материалы в прокуратуру.

Новые конструкции у Музкомедии и реакция властей

Параллельно еще один объект за считанные дни появился напротив Одесского академического театра музыкальной комедии.

В ГАСК подчеркивают, что главная проблема подобного нахалостроя — пренебрежительное отношение к собственному городу ради сиюминутной выгоды.

«Самое страшное — что все это делают не какие-то пришельцы. Это делают люди, которые живут рядом с нами. Ходят по этим же улицам, называют себя одесситами, но при этом готовы уничтожать свой же город ради собственной выгоды», — прокомментировал ситуацию Александр Авдеев.

Напомним, недавно на Таирова снесли незаконную автомойку площадью более 15 соток.