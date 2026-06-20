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В селе на Одесчине соседский пес выбежал со двора и набросился на полуторагодовалого мальчика.

После нападения ребенка госпитализировали.

Полиция открыла производство по статье о неосторожном нанесении телесных повреждений.

По данным областного управленния полиции, инцидент произошел во дворе частного дома. Полуторагодовалый мальчик играл на улице под присмотром бабушки, когда из ворот соседнего участка внезапно выбежал дворовый пес. Собака набросилась на ребенка и искусала его.

Малыша сразу же отвезли в больницу.

Сейчас следователи выясняют, как именно агрессивное животное смогло сбежать от хозяев. Полиция уже открыла уголовное производство по статье 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Расследование дела контролирует Березовская окружная прокуратура.

Также напомним, что в Одесской области продолжаются поиски 10-летней девочки, которую в пятницу, 19 июня, унесло в открытое море на надувном круге.