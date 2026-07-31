Ключевые моменты:

Водитель отказался везти пассажирку с таксой без переноски, ссылаясь на правила и угрозу штрафа.

Женщина объясняла, что собаку эвакуировали с фронта, а сама она — жена погибшего Героя, и просила сделать исключение.

Пассажиры поддержали водителя, возмущаясь задержкой рейса, а начальник маршрута пригрозил вообще отменить поездку.

Видео конфликта вызвало бурю эмоций: большинство жестко осудили поведение пассажиров и перевозчика.

«Я прошу сделать исключение один раз»: как развивался конфликт

Видео ссоры быстро распространилось в социальных сетях и вызвало эмоциональную реакцию. В маршрутку Грибовка — Одесса вошла женщина с карликовой таксой на руках. Водитель категорически отказался трогаться с места, пока пассажирка с животным не покинет салон или не поместит собаку в переноску.

Женщина неоднократно просила пойти ей навстречу, объясняя свою ситуацию:

«Я жена погибшего героя. Собаку вывезли из зоны боевых действий. Я прошу сделать для меня исключение только на эту поездку. В следующий раз я обязательно возьму переноску», — обращалась к водителю и салону пассажирка по имени Наталья.

Она также добавила, что до этого без проблем доехала с этой же таксой на другом автобусе, и никаких замечаний от водителей не было.

Понимание у остальных пассажиров женщина не нашла. Люди в салоне начали эмоционально требовать, чтобы она вышла, аргументируя это тем, что спешат на работу, в больницу или по делам: «Вы задерживаете полкурорта!»

В конфликт вмешался и представитель (начальник) маршрута. Он заявив, что водитель не будет рисковать штрафами за нарушение правил перевозки животных, а после длительной перепалки угрожал вовсе отправкой автобуса в гараж.

Позор или закон? Реакция соцсетей

После публикации видео в сети поднялась волна возмущения. Подавляющее большинство пользователей осудили черствость пассажиров и поведение представителя перевозчика:

«Жаль, что во всей маршрутке не найдись ни одного человека, который вступился бы за женщину. Это просто черствость!»

«Такса за все время не издала ни звука — собачка оказалась воспитаннее людей в салоне».

По отдельный шквал критики попал и сам начальник маршрута: «Ходит с голым животом, раздает приказы и выгоняет вдову с собакой. Позорище такому руководителю!»

Впрочем, в комментариях звучали и другие мнения. Часть пользователей отметила, что правила перевозки должны быть едины для всех, а отсутствие переноски и отказ покинуть салон спровоцировали задержку всего рейса.