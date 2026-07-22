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В 13:54 Воздушные силы предупредили о баллистике, летящей в направлении Черноморска и Одессы.

На месте взрывов зафиксирован дым, последствия уточняются.

В Одессе и Черноморске наблюдаются частично отключения света.

Баллистический удар по Одесскому району: что известно

Воздушная тревога в регионе прозвучала в 13:54, когда Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение скоростной цели в сторону Одесской области. Спустя считанные минуты военные уточнили, что зафиксирована баллистическая ракета с курсом на Черноморск и Одессу.

Сразу после предупреждения в районе Черноморска прогремела серия мощных взрывов. По сообщениям очевидцев, на месте одного из прилетов виден дым.

Местные Telegram-каналы сообщили, что сразу после взрывов в отдельных районах Одессы и в Черноморске частично пропало электроснабжение.

Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Часом ранее Одесса оказалась под ударом вражеских дронов. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, зафиксировано прямое попадание в жилой двухэтажный дом, есть данные о пострадавших.