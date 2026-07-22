Ключевые моменты:
- В 13:54 Воздушные силы предупредили о баллистике, летящей в направлении Черноморска и Одессы.
- На месте взрывов зафиксирован дым, последствия уточняются.
- В Одессе и Черноморске наблюдаются частично отключения света.
Баллистический удар по Одесскому району: что известно
Воздушная тревога в регионе прозвучала в 13:54, когда Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение скоростной цели в сторону Одесской области. Спустя считанные минуты военные уточнили, что зафиксирована баллистическая ракета с курсом на Черноморск и Одессу.
Сразу после предупреждения в районе Черноморска прогремела серия мощных взрывов. По сообщениям очевидцев, на месте одного из прилетов виден дым.
Местные Telegram-каналы сообщили, что сразу после взрывов в отдельных районах Одессы и в Черноморске частично пропало электроснабжение.
Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.
Часом ранее Одесса оказалась под ударом вражеских дронов. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, зафиксировано прямое попадание в жилой двухэтажный дом, есть данные о пострадавших.