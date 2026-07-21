Ключевые моменты:
- Танкер с пропаном следовал в украинский порт Рени.
- Весь экипаж эвакуировали, трое моряков получили ранения.
- Причины происшествия выясняются, официальной версии пока нет.
По информации президента Румынии Никушора Дана, инцидент произошел в ночь на 21 июля примерно в 20 морских милях от румынского побережья.
После сигнала бедствия к месту происшествия прибыли два судна Румынского агентства по безопасности жизни на море. Они эвакуировали весь экипаж, включая троих пострадавших моряков, которых доставили на берег.
Также в район направили буксир, чтобы не допустить дрейфа танкера и угрозы для других судов.
«Государственные органы находятся в состоянии повышенной готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность за этот серьезный инцидент, который, скорее всего, является частью незаконной захватнической войны Российской Федерации против Украины», – заявив Никушор Дан.
По данным румынского телеканала Digi24, на борту танкера произошел взрыв. Судно находится примерно в 26 километрах от города Сфинту-Георге и продолжает гореть.
По предварительной информации источников, причиной инцидента могла стать атака морского дрона. Однако официально происхождение беспилотника пока не подтверждено.
Власти предупредили все суда, находящиеся поблизости, о необходимости обходить опасный район.
Напомним, вечером 19 июля российские войска нанесли удар крылатыми ракетами Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO в момент, когда судно покидало порт. Погибли 10 моряков, в том числе украинский лоцман.
Читайте также: «Он выводил судно с хлебом для людей»: история лоцмана, погибшего во время атаки РФ на Одесскую область.
Источник: korrespondent.net