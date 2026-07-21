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Танкер с пропаном следовал в украинский порт Рени.

Весь экипаж эвакуировали, трое моряков получили ранения.

Причины происшествия выясняются, официальной версии пока нет.

По информации президента Румынии Никушора Дана, инцидент произошел в ночь на 21 июля примерно в 20 морских милях от румынского побережья.

После сигнала бедствия к месту происшествия прибыли два судна Румынского агентства по безопасности жизни на море. Они эвакуировали весь экипаж, включая троих пострадавших моряков, которых доставили на берег.

Также в район направили буксир, чтобы не допустить дрейфа танкера и угрозы для других судов.

«Государственные органы находятся в состоянии повышенной готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность за этот серьезный инцидент, который, скорее всего, является частью незаконной захватнической войны Российской Федерации против Украины», – заявив Никушор Дан.

По данным румынского телеканала Digi24, на борту танкера произошел взрыв. Судно находится примерно в 26 километрах от города Сфинту-Георге и продолжает гореть.

По предварительной информации источников, причиной инцидента могла стать атака морского дрона. Однако официально происхождение беспилотника пока не подтверждено.

Власти предупредили все суда, находящиеся поблизости, о необходимости обходить опасный район.

Напомним, вечером 19 июля российские войска нанесли удар крылатыми ракетами Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO в момент, когда судно покидало порт. Погибли 10 моряков, в том числе украинский лоцман.

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Источник: korrespondent.net