Ключевые моменты:

Запах дыма в Одессе связан с тлением растительности на полях орошения.

Площадь тления составляет около 8 гектаров, работы по ликвидации продолжаются.

Мониторинг воздуха не выявил критического ухудшения его качества.

Почему в Одессе снова пахнет гарью

«В центре просто дышать невозможно. И прямо смог стоит», «На Таирова тоже ощутимо», «Селекционный тоже. Люди позакрывали окна, включили кондиционеры», – наперебой жалуются в соцсетях одесситы.

По информации ГСЧС Одесской области, задымление, которое наблюдается в городе, связано с тлением растительности на «Полях орошения» вокруг Одессы.

Работы по ликвидации очагов тления продолжаются с 20 июля. Спасатели сообщили, что площадь территории составляет около 8 гектаров.

Ликвидацию осложняют отсутствие подъезда к некоторым очагам и необходимость приостанавливать работы во время воздушных тревог.

Что говорят в ОВА

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что причиной едкого запаха дыма стало тление растительности.

«Ситуация находится под контролем всех соответствующих служб. Такие процессы характерны для жаркой погоды и зависят, в частности, от направления и силы ветра», – отметил глава ОВА.

По его словам, специалисты контролируют состояние атмосферного воздуха. На данный момент показатели не свидетельствуют о критическом ухудшении его качества.

Кипер также добавил, что после изменения направления ветра ситуация должна постепенно улучшиться, а запах дыма – уменьшиться.

Что советуют жителям

Специалисты рекомендуют людям с заболеваниями органов дыхания, аллергией, пожилым людям, беременным женщинам и семьям с маленькими детьми по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе в районах, где ощущается запах дыма.

Также рекомендуется держать окна закрытыми, пить достаточно воды и обращаться к семейному врачу при ухудшении самочувствия.

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