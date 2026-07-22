Ключевые моменты:
- Запах дыма в Одессе связан с тлением растительности на полях орошения.
- Площадь тления составляет около 8 гектаров, работы по ликвидации продолжаются.
- Мониторинг воздуха не выявил критического ухудшения его качества.
Почему в Одессе снова пахнет гарью
«В центре просто дышать невозможно. И прямо смог стоит», «На Таирова тоже ощутимо», «Селекционный тоже. Люди позакрывали окна, включили кондиционеры», – наперебой жалуются в соцсетях одесситы.
По информации ГСЧС Одесской области, задымление, которое наблюдается в городе, связано с тлением растительности на «Полях орошения» вокруг Одессы.
Работы по ликвидации очагов тления продолжаются с 20 июля. Спасатели сообщили, что площадь территории составляет около 8 гектаров.
Ликвидацию осложняют отсутствие подъезда к некоторым очагам и необходимость приостанавливать работы во время воздушных тревог.
Что говорят в ОВА
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что причиной едкого запаха дыма стало тление растительности.
«Ситуация находится под контролем всех соответствующих служб. Такие процессы характерны для жаркой погоды и зависят, в частности, от направления и силы ветра», – отметил глава ОВА.
По его словам, специалисты контролируют состояние атмосферного воздуха. На данный момент показатели не свидетельствуют о критическом ухудшении его качества.
Кипер также добавил, что после изменения направления ветра ситуация должна постепенно улучшиться, а запах дыма – уменьшиться.
Что советуют жителям
Специалисты рекомендуют людям с заболеваниями органов дыхания, аллергией, пожилым людям, беременным женщинам и семьям с маленькими детьми по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе в районах, где ощущается запах дыма.
Также рекомендуется держать окна закрытыми, пить достаточно воды и обращаться к семейному врачу при ухудшении самочувствия.
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