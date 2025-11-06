И сегодняшний наш юмор – о том, что накануне нешуточно взбудоражило соцсети: Украину снова посетила звезда Голливуда Анджелина Джоли. И без курьезов, как водится, не обошлось… А инцидент с участием работников ТЦК и охранником звездной гостьи вызвал лавину шуток и мемов. Мы собрали для вас самые удачные – начните день с улыбки!

Ну как же без Бреда-то? Да и других звездных коллег:

И без пропагандистов не обошлось:

Когда-то этот паренек звезду и не заметил. А теперь, выходит, он и есть ее охранник?

Интересно, а как будет называться следующий фильм с Анджелиной Джоли в главной роли?

Ну и комментаторы из соцсетей, конечно, позабавили:

Вот такие забавные моменты принес нам нынешний визит Анджелины Джоли. Смейтесь, делитесь мемами и держите настроение на позитиве!