И сегодняшний наш юмор – о том, что накануне нешуточно взбудоражило соцсети: Украину снова посетила звезда Голливуда Анджелина Джоли. И без курьезов, как водится, не обошлось… А инцидент с участием работников ТЦК и охранником звездной гостьи вызвал лавину шуток и мемов. Мы собрали для вас самые удачные – начните день с улыбки!

Ну как же без Бреда-то? Да и других звездных коллег:

Бред Питт и ТЦК

Мем про Бреда Питта

Джоли, ТЦК и мемы

Голливудская звезда в Украине и курьёз с ТЦК

И без пропагандистов не обошлось:

Одесский юмор: Джоли, мемы

Когда-то этот паренек звезду и не заметил. А теперь, выходит, он и есть ее охранник?

Как Джоли и ТЦК стали героями мемов

Интересно, а как будет называться следующий фильм с Анджелиной Джоли в главной роли?

Лара Крофт, мем про Джоли

Джоли, новый фильм

Джоли и ТЦК

забавный инцидент с ТЦК во время визита Анджелины Джоли в Украину

Ну и комментаторы из соцсетей, конечно, позабавили:

Визит Джоли, комментарии

Джоли и ТЦК, коммент

Джоли и Ди Каприо

Джоли и ТЦК

Мем про Анджелину Джоли и ТЦК

Вот такие забавные моменты принес нам нынешний визит Анджелины Джоли. Смейтесь, делитесь мемами и держите настроение на позитиве!

