Итальянцы помогут восстановить одесский Спасо-Преображенский собор

Италия, в лице посланника Министра иностранных дел страны, сообщила о своей готовности содействовать в восстановлении Одессы, в частности, речь идет о Спасо-Преображенском соборе.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

В сообщении говорится, что работа по поиску соответствующих экономических и технических решений по восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора — важного исторического объекта, уже начата.

Украинская и итальянская стороны договорились о дальнейшем развитии и воплощении совместных инициатив в области культуры.

В Министерстве поблагодарили итальянцев за особое внимание, которое они уделяют нашей стране, в частности, Одессе.

Мы благодарим всех граждан Италии за их поддержку в военном и гуманитарном направлениях. Военная поддержка необходима для достижения победы, а гуманитарная, чтобы мы могли устоять и смотреть вперед с уверенностью в будущее.

подчеркнул в.и.о. министра культуры Ростислав Карандеев.

В Министерстве также напомнили, что благодаря итальянской поддержке было подготовлено номинационное досье «Исторический центр портового города Одессы» для включения этого центра в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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