Ключевые моменты:

Верующие собрались ночью, чтобы вместе встретить Воскресение Христово в храме гарнизона

Рядом с военными молились семьи и одесситы, поддерживая друг друга в праздничную ночь

Как прошла Пасхальная служба в гарнизонном храме

Как сообщает журналистка «Одесской жизни» Елена Кудряшова, которая посетила богослужение, в ночь с субботы на воскресенье и утром в Свято-Троицком гарнизонном храме Православной церкви Украины прошли торжественные пасхальные службы.

В храм пришли верующие Одесского гарнизона — военнослужащие, их близкие и горожане. Они собрались, чтобы вместе встретить Воскресение Христово — главный праздник христианского календаря.

Праздничную атмосферу создавали ночная служба, общая молитва и традиционные пасхальные обряды. Люди приходили целыми семьями, многие держали в руках корзины для освящения.

«Это особая ночь, когда хочется быть вместе и почувствовать поддержку», — поделилась одна из прихожанок храма.

В храме царила сосредоточенная и одновременно приподнятая атмосфера. Для многих военных участие в службе стало возможностью хотя бы на короткое время почувствовать спокойствие и единство.

Праздник Пасхи традиционно объединяет людей разного возраста и профессий, а в этом году он приобрёл ещё большее значение — как символ надежды, веры и восстановления.

Напомним, что сейчас на фронте до конца суток действует пасхальное перемирие.

Фото автора