Спасо-Преображенскому собору грозит новая опасность (фото)

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

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В результате сильного дождя с 10 на 11 ноября был подтоплен Спасо-Преображенский собор, который был частично разрушен во время российской ракетной атаки 23 июля.

Чрезмерное увлажнение конструкций собора может привести к дальнейшим разрушениям, поэтому консервация собора является чрезвычайно насущным вопросом, говорят специалисты.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что прямое попадание ракеты в собор привело к тяжелым последствиям: одна из стен имеет нестабильное положение и может произойти ее внезапное неуправляемое обрушение.

Напомним, в октябре 2023 года Италия и Украина подписали соглашение о помощи в проведении восстановительных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.