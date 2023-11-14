Новости Одессы и Одесской области

Спасо-Преображенскому собору грозит новая опасность (фото)

Спасо-Преображенскому собору грозит новая опасность (фото)

Спасо-Преображенский собор в Одессе, в который летом этого года попала российская ракета, продолжает разрушаться из-за дождливой погоды. Строение требует скорейшей консервации.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

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В результате сильного дождя с 10 на 11 ноября был подтоплен Спасо-Преображенский собор, который был частично разрушен во время российской ракетной атаки 23 июля.

Чрезмерное увлажнение конструкций собора может привести к дальнейшим разрушениям, поэтому консервация собора является чрезвычайно насущным вопросом, говорят специалисты.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что прямое попадание ракеты в собор привело к тяжелым последствиям:  одна из стен имеет нестабильное положение и может произойти ее внезапное неуправляемое обрушение.

Напомним, в октябре 2023 года Италия и Украина подписали соглашение о помощи в проведении восстановительных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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