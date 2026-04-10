Ключевые моменты:

Спасатели ГСЧС проверили около 500 храмов Одесщины в преддверии Пасхи, фокусируясь на безопасности под военными угрозами.

Проверяли укрытия, эвакуационные пути, системы оповещения, огнетушители и противопожарные системы.

Обучали персонал реагировать на воздушные тревоги, чрезвычайные ситуации и распознавать минные ловушки.

Как готовят Пасхальные храмы

В преддверии пасхальных праздников специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) организовали комплексные проверки религиозных сооружений по всей Одесской области. В общем, спасатели не только контролировали состояние огнетушителей, но и тренировали персонал для действий в военное время. Особым фокусом на процедуры во время воздушных тревог и распознавания минных ловушек.

По информации «Новости.LIVE», в Одесской области множество храмов разных конфессий, и все они требуют тщательного контроля. Соответственно, спасатели обошли сотни локаций, проверяя эвакуационные пути, обучая пожарной безопасности. Также было проверено наличие укрытий и работоспособность систем оповещения. Целью таких проверок является обеспечение максимальной безопасности для верующих во время пасхальных служб.

«В регионе осмотрено около 500 культовых сооружений разных конфессий. Самые распространенные проблемы — нехватка противопожарных систем и молниезащиты, хотя первичные средства тушения есть. Вместе с персоналом мы отрабатываем реакцию на воздушные тревоги и действия в экстренных ситуациях», — сообщил заместитель начальника Одесского районного управления ГС.

Стоит отметить, что кроме пожарных рисков актуальной остается тема минирования из-за вражеских провокации. По словам специалистов, злоумышленники прячуть взрывчатку в толпе под видом повседневных предметов. Опыт показывает, что мышеловки маскируют в игрушках, коробках или пакетах. Именно поэтому необходимо быть внимательными.

К примеру, в кафедральном соборе Рождества Христова ВТО к мерам безопасности относятся с максимальной серьезностью, учитывая риски открытого огня и скопления людей. По словам настоятеля, каждый подсвечник под контролем во избежание возгорания одежды. Также персонал знает, как реагировать на подозрительные предметы.

«У каждого подсвечника стоит человек — свечи могут капать и падать, вызывая пожар. Женщинам советуем следить за распущенными волосами. Если заметят ‘нецерковные’ вещи, сразу звоним в ГСЧС и полицию, ограждаем и эвакуируем», — рассказал протоборец, Теорей Тео.

Напомним, в Одессе на Пасху усилят меры безопасности и увеличат количество патрулей. Дежурство организуют возле храмов, на улицах, вокзалах и в прибрежной зоне. Возможны выборочные проверки личных вещей в общественных местах. К слову, комендантский час остается без изменений – с 00:00 до 05:00.