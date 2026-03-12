Ключевые моменты

В Таировской громаде стартовала разработка проекта нового кладбища.

Его планируют построить на территории села Сухой Лиман.

Проект предусматривает отдельные места для почетных захоронений.

Новое кладбище в Таировской громаде: что планируют

В Таировской громаде начали подготовку проекта нового кладбища. Как сообщили в Таировском поселковом совете, решение о создании нового объекта связано с принятием Генерального плана громады. Согласно документу, кладбище планируют разместить на территории села Сухой Лиман.

Власти отмечают, что новое кладбище необходимо для упорядочения системы захоронений и обеспечения громады необходимой инфраструктурой. Также проект позволит планировать развитие территории и использовать землю в соответствии с градостроительной документацией.

Кроме обычных мест для захоронений, проект предусматривает создание специальных участков для «почетных захоронений». Там смогут достойно увековечить память людей, которые внесли значительный вклад в защиту и развитие общества и государства.

Напомним, судьбу внешнего вида военных захоронений в Одессе решат общественные слушания. Семьи погибших настаивают том, что мемориал должен быть уникальным, а не типовым.

