Ключевые моменты
- В Таировской громаде стартовала разработка проекта нового кладбища.
- Его планируют построить на территории села Сухой Лиман.
- Проект предусматривает отдельные места для почетных захоронений.
Новое кладбище в Таировской громаде: что планируют
В Таировской громаде начали подготовку проекта нового кладбища. Как сообщили в Таировском поселковом совете, решение о создании нового объекта связано с принятием Генерального плана громады. Согласно документу, кладбище планируют разместить на территории села Сухой Лиман.
Власти отмечают, что новое кладбище необходимо для упорядочения системы захоронений и обеспечения громады необходимой инфраструктурой. Также проект позволит планировать развитие территории и использовать землю в соответствии с градостроительной документацией.
Кроме обычных мест для захоронений, проект предусматривает создание специальных участков для «почетных захоронений». Там смогут достойно увековечить память людей, которые внесли значительный вклад в защиту и развитие общества и государства.
Напомним, судьбу внешнего вида военных захоронений в Одессе решат общественные слушания. Семьи погибших настаивают том, что мемориал должен быть уникальным, а не типовым.
