Подробности вчерашнего удара сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Баллистической ракетой повреждено судно «MJ PINA» под флагом Барбадос. В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир.

“Абсолютно гражданское судно”, — отметил Кипер.

К сожалению, погибли четыре человека — граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18, самому старшему — 24 года. Еще два человека получили ранения — украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь.

Повреждения получили еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.

Россия бьет по украинской инфраструктуре, в частности по портам, которые задействованы в обеспечении продовольственной безопасности мира.

Напомним, вечером вторника, 11 марта, в Одессе прогремел сильный взрыв. Перед этим сообщалось об угрозе применения баллистики с территории оккупированного Крыма.

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