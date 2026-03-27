Ключевые моменты:

Тело 15-летней девочки обнаружили в одном из сел Одесской области.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка.

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управление Нацполиции, информация о трагедии поступила от медиков сегодня, 27 марта. Погибшую обнаружили без признаков жизни в подсобном помещении по месту ее жительства.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют, что могло подтолкнуть ребенка к такому шагу, и восстанавливают картину событий.

Для установления точной причины смерти тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации случившегося.

Как сообщалось, 21 февраля между станциями «Одесса-Малая» и «Одесса-Главная» поезд сбил насмерть 14-летнюю девочку.