В Одесі підлітки влаштували дебош і розпилили газ у трамваї

Ключевые моменты:

  • В Одессе подростки ехали на сцепке вагонов трамвая и выбегали на остановках, создавая опасные ситуации.
  • Один из участников распылил газовый баллончик в салоне.
  • Водительница оперативно открыла двери и обеспечила эвакуацию пассажиров.
  • На место прибыла полиция, все участники инцидента были задержаны.

Как сообщает КП «Одесгорэлектротранс», группа несовершеннолетних превратила поездку в общественном транспорте в опасный аттракцион: они систематически нарушали правила проезда – ехали на сцепке вагонов, выбегали на остановках и снова запрыгивали в салон. Водительница трамвая неоднократно делала замечания юным нарушителям, пытаясь пресечь опасные маневры, однако это лишь спровоцировало агрессию.

Кульминацией инцидента стал дерзкий поступок одного из подростков: он распылил содержимое газового баллончика в салон с пассажирами через открытую форточку. Чтобы люди не пострадали от едкого газа, водительница мгновенно открыла все двери для проветривания и безопасного выхода горожан.

Инцидент с подростками в одесском трамвае, работает полиция

Юные хулиганы попытались скрыться с места происшествия, но их планам помешала полиция. Правоохранители, вызванные на место ЧП, оперативно задержали всех причастных к инциденту.

В КП «Одесгорэлектротранс» обратились к родителям с призывом провести с детьми разговор о безопасности и ответственности, подчеркнув, что подобные «развлечения» создают реальную угрозу жизни и здоровью.

