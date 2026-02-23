Ключевые моменты:

В Приморском и части Хаджибейского районов Одессы возможны временные проблемы с водоснабжением из-за отключения объектов водопровода.

Обесточивание водопроводной системы, энергетики работают над восстановлением, после чего вода стабилизируется.

Плановое отключение: в Пересыпском районе — с 09:20 до 23:30 не будет воды из-за ремонта водопровода.

Что известно

По информации «Инфоксводоканала», из-за обесточивания объектов водопроводной системы могут наблюдаться временные перебои в водоснабжении потребителей Приморского и части Хаджибейского (ж/м «Ближние Мельницы», «Молдаванка») районов города Одессы.

В настоящее время энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

Также известно, что 23 февраля в части Пересыпского района Одессы будет прекращена подача воды. Отключение будет продолжаться с 09:20 до 23:30. Работы, связанные с ремонтом объектов водопровода. На время работ вода будет отсутствовать по следующим адресам:

улица Владислава Бувалкина — дома 61-А, 61-Б, 57-А;

улица Семена Палия — дома 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125-Г.

Где набрать воды в Одессе

Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​ул. Академическая, 11; ​

ул. Ольгиевская, 37;

ул. ​Старопортофранковская, 105; ​

ул. Академическая, 2; ​

ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

ул. Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​ул. Ицхака Рябина, 1; ​

ул.Дальницкая, 25;

ул. Инглези, 1.

Пересыпский район:

ул. Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

