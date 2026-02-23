Ключевые моменты:
- В Приморском и части Хаджибейского районов Одессы возможны временные проблемы с водоснабжением из-за отключения объектов водопровода.
- Обесточивание водопроводной системы, энергетики работают над восстановлением, после чего вода стабилизируется.
- Плановое отключение: в Пересыпском районе — с 09:20 до 23:30 не будет воды из-за ремонта водопровода.
Что известно
По информации «Инфоксводоканала», из-за обесточивания объектов водопроводной системы могут наблюдаться временные перебои в водоснабжении потребителей Приморского и части Хаджибейского (ж/м «Ближние Мельницы», «Молдаванка») районов города Одессы.
В настоящее время энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.
Также известно, что 23 февраля в части Пересыпского района Одессы будет прекращена подача воды. Отключение будет продолжаться с 09:20 до 23:30. Работы, связанные с ремонтом объектов водопровода. На время работ вода будет отсутствовать по следующим адресам:
- улица Владислава Бувалкина — дома 61-А, 61-Б, 57-А;
- улица Семена Палия — дома 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125-Г.
Где набрать воды в Одессе
Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- ул. Академическая, 11;
- ул. Ольгиевская, 37;
- ул. Старопортофранковская, 105;
- ул. Академическая, 2;
- ул. Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ул. Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- ул. Ицхака Рябина, 1;
- ул.Дальницкая, 25;
- ул. Инглези, 1.
Пересыпский район:
- ул. Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
