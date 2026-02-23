Ключевые моменты:

  • В Приморском и части Хаджибейского районов Одессы возможны временные проблемы с водоснабжением из-за отключения объектов водопровода.
  • Обесточивание водопроводной системы, энергетики работают над восстановлением, после чего вода стабилизируется.
  • Плановое отключение: в Пересыпском районе — с 09:20 до 23:30 не будет воды из-за ремонта водопровода.

Что известно

По информации «Инфоксводоканала», из-за обесточивания объектов водопроводной системы могут наблюдаться временные перебои в водоснабжении потребителей Приморского и части Хаджибейского (ж/м «Ближние Мельницы», «Молдаванка») районов города Одессы.

В настоящее время энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

Также известно, что 23 февраля в части Пересыпского района Одессы будет прекращена подача воды. Отключение будет продолжаться с 09:20 до 23:30. Работы, связанные с ремонтом объектов водопровода. На время работ вода будет отсутствовать по следующим адресам:

  • улица Владислава Бувалкина — дома 61-А, 61-Б, 57-А;
  • улица Семена Палия — дома 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125-Г.

Где набрать воды в Одессе

Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​ул. Академическая, 11; ​
  • ул. Ольгиевская, 37;
  • ул. ​Старопортофранковская, 105; ​
  • ул. Академическая, 2; ​
  • ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ул. Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​ул. Ицхака Рябина, 1; ​
  • ул.Дальницкая, 25;
  • ул.  Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • ул. Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

