Ключевые моменты:

Одесса, 27 февраля: облачно с прояснениями, без осадков, до -3°С мороза ночью.

Одесская область: ветер 7-12 м/с; до -6°С мороза ночью.

Хорошая видимость на дорогах; одеваться теплее из-за ветра и ночных морозов.

Погода в Одессе

В пятницу, 27 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура колеблется от 1-3°С мороза, а днем ​​поднимется до 4-6°С тепла.

Погода в Одесской области

Что касается региона, то по всей Одесской области синоптики прогнозируют аналогичные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков и северным ветром 7-12 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до 1-6°С мороза, днем ​​- до 1-6°С тепла. На дорогах региона видимость останется хорошей, что облегчит движение транспорта.

К слову, рекомендуем одеваться теплее из-за ветреной погоды и учитывать возможное понижение температуры ночью.

