Ключевые моменты:

Сын последнего шаха Ирана и лидер продемократической оппозиции Реза Пехлеви посетил Одессу.

Иранский политик стал гостем крупного форума по безопасности Black Sea Security Forum.

Цели визита Пехлеви в Украину пока неизвестны.

О визите сообщил в соцсетях народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который встретился с Пехлеви лично.

«В Одессу прибыл Реза Пехлави – глава династии Пахлави и наследник иранской монархии. Еще в детстве он был провозглашен преемником последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви и должен был унаследовать престол. Однако после Исламской революции 1979 года монархия в стране была свергнута, а семья Пехлави оказалась в изгнании. Сегодня Реза Пехлави является одной из самых известных фигур иранской оппозиции и выступает за демократические перемены в Иране», – написал нардеп.

Организаторы Black Sea Security Forum в Одессе пока не разглашают подробности этого визита.

Международный Black Sea Security Forum 2026 стартовал в Одессе в пятницу, 29 мая. Он стал уже третьим Черноморским форумом безопасности и в то же время самым масштабным за всю историю проведения.

В этом году в стенах Одесского оперного театра форум объединил более 1200 участников из Украины, Европы, США и других стран. Политики, дипломаты, послы, военные, аналитики, эксперты и журналисты собрались вместе, чтобы говорить о главном – безопасности Черноморского региона и будущем Украины и мира.

На форум в Одессу, в частности, прибыли сенаторы США Ричард Блюменталь и Марк Келли, конгрессмен Джим Гаймс, пастор президента США Дональда Трампа Марк Бернс.

