Маникюр, пирсинг и тату: неожиданные способы заразиться гепатитом

Наиболее распространены вирусные гепатиты. Исходя из механизмов их передачи, разработаны принципы профилактики, среди которых специалисты выделяют профилактические и специфические методы.

Основные виды гепатита

Профилактика инфицирования гепатитом А и Е (фекально-оральный способ распространения) делает упор на правила личной бытовой и пищевой гигиены, особенно в случае появления заболевшего в вашем окружении.

Заражение гепатитами видов В, С, D, F, G может случиться из-за контактов с кровью заболевшего. Кроме того, возможно половым путем, во время беременности и родов. Повышен риск заражения при переливании крови, проведении хирургических операций, прививках, уколах, посещении стоматолога, а также при выполнении таких с виду безвредных процедур как татуаж, маникюр и пирсинг.

Как обезопасить себя от заражения гепатитом

И для блокировки возможности заражения людей требуется жесткое выполнение правил дезинфекции в медучреждениях и различных косметологических салонах. Плюс беспрекословное использование одноразового инструментария.

Сами же граждане могут обезопасить себя от инфицирования, используя исключительно личные маникюрные, бритвенные, косметические принадлежности. А также используя презервативы для безопасных интимных контактов.

Специфическая профилактика

Специфическая профилактика гепатитов бывает активной и пассивной. К активной форме профилактики относится вакцинация людей от вирусов вида А и В. Прививка от гепатита А не является обязательной. Пройти вакцинацию можно в частном порядке. Требуется она для лиц имеющих хронические заболеваний печени, работники медицинских учреждений, детского образования, общепита.

Вакцинация от гепатита В является обязательной, и первая прививка делается младенцу еще в роддоме, повторяясь через 1 и 6 месяцев. Людей других возрастов можно вакцинировать в любое время, но перед этим следует исключить уже имеющееся заболевание гепатитом В.

Необходима вакцинация медработникам, в том числе выпускникам учебных заведений медицинского профиля. Также лицам, контактирующим с больными на гепатит В. Пациентам, находящимся на гемодиализе и получающим препараты из крови человека, а также наркозависимым.

Пассивная профилактика

Пассивная профилактика – введение иммуноглобулинов, которые обеспечивают временную невосприимчивость к инфекции. Использование иммуноглобулинов против вируса А показано людям, отправляющимся в зону повышенного риска заражения, например спасателям, полиции, военным. Пассивной профилактике гепатита В подлежат люди, не привитые от инфекции и не болевшие ранее.

Полноценно эффективная вакцина от гепатита С на данный момент не создана. Проблемы разработки упираются в весьма широкую вариабельность генетических типов вируса С.

Каждому сегодня следует помнить и учитывать в своей повседневной деятельности широкое распространение вирусов среди людей. Порукой тому — тяжелые последствия заболеваний гепатитом всех видов. Используя весьма простой набор правил и мер профилактики, и сделав прививки, вы будете защищены. Однако следует помнить о других вирусах этой категории и соблюдать нормы для защиты от инфицирования.

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