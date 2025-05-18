Кто рискует заразиться ВИЧ или гепатитом

Наибольший риск имеют люди, употребляющие инъекционные наркотики, имеющие незащищённые половые контакты, особенно с партнёром, чей ВИЧ-статус неизвестен, а также те, кому проводились медицинские манипуляции при нарушении стерильности.

Своевременное прохождение теста позволяет узнать свой ВИЧ-статус, при необходимости — начать лечение, сохранить качество жизни и снизить риск дальнейшей передачи инфекций.

10 лет с ВИЧ без видимых проявлений — рассказ инфицированного

Руслан узнал, что живёт с ВИЧ, когда инфекция уже перешла в последнюю фазу — СПИД. В 2015 году, после госпитализации из-за внелёгочной формы туберкулёза, врачи сообщили мужчине, что ВИЧ, вероятно, находится в его организме уже более 10 лет.

«Когда мне сказали, что у меня ВИЧ, я не поверил. Был уверен, что это не про меня. И хотя мне сразу назначили лечение, я его не принимал. Эти несколько месяцев колебаний могли стать фатальными. Мне становилось хуже, и тогда врач спросила: “Хочешь жить? Если хочешь — слушай меня безоговорочно”. Так я и сделал».

С тех пор прошло столько же лет. Всё это время Руслан ежедневно принимает антиретровирусную терапию, которая останавливает развитие вируса в организме.

«Я видел людей, которые полностью теряли смысл жизни, узнав о ВИЧ. Но ВИЧ — это не смертный приговор. С ним можно жить, любить, рожать детей», — делится мужчина.

Большинство инфекций — ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис — долгое время могут не иметь никаких симптомов. Человек может чувствовать себя хорошо, но быть инфицированным — и бессознательно передавать инфекцию другим.

Где в Одессе провериться на ВИЧ и гепатит

В Одессе уже три года благотворительная организация FREE ZONE предоставляет услуги тестирования на ВИЧ, вирусные гепатиты B и C и сифилис в разных регионах Украины. В пунктах FREE ZONE можно пройти экспресс-тест, через несколько минут узнать результат, получить консультацию и сопровождение специалиста — и всё это бесплатно.

Пункт тестирования работает по адресу: ул. Агрономическая, 77.

Записаться на тестирование можно по номеру: 097 978 82 90.

Контактное лицо — Ирина Туаева, координатор FREE ZONE.

Ранее мы рассказывали историю самой Ирины, которая преодолела наркозависимость, туберкулёз, гепатит С и теперь помогает другим пройти этот путь.