Ключевые моменты:
- Стоимость обучения в ОНУ им. Мечникова в новом учебном году варьируется в зависимости от специальности — от 28 тыс. до 45 тыс. гривен в год.
К самым дорогим специальностям в ОНУ имени Мечникова относятся: «Журналистика», «Право», «Международные отношения», «Маркетинг», „Менеджмент“, «Фармация». Год обучения на этих направлениях обойдется студентам примерно в 44–45 тыс. грн.
Среди самых доступных специальностей: «Науки о Земле», «Физика и астрономия», «Математика», «Садово-парковое хозяйство», „Химия“, «Геодезия и землеустройство», «Социальная работа и консультирование». Стоимость обучения — около 28 тыс. грн в год.
Напомним, Одесский национальный университет им. Мечникова вошел в первую десятку лучших университетов страны по версии «ТОП-200 Украина 2025».
Приводим стоимость обучения на первом курсе ОНУ имени Мечникова в 2025/2026 учебном году на дневной форме, (бакалавр):
- История и археология – 37,1 тысячи гривен;
- Философия – 37,1 тысячи гривен;
- Культурология и музееведение – 37,1 тысячи гривен;
- Украинский язык и литература – 37,1 тысячи гривен;
- Прикладная лингвистика – 37,1 тысячи гривен;
- Журналистика – почти 44,5 тысячи гривен;
- Германские языки и литературы, первая – английский – почти 45 тысяч гривен;
- Германские языки и литературы, первая – немецкий – почти 45 тысяч гривен;
- Романские языки и литературы, первая – испанский – почти 45 тысяч гривен;
- Романские языки и литературы, первая – французский – почти 45 тысяч гривен;
- Туризм и рекреация – почти 44,5 тысячи гривен;
- Науки о Земле – 28,1 тысячи гривен;
- География и региональные студии – 31,9 тысячи гривен;
- Среднее образование (География) – 28,1 тысячи гривен;
- Автоматизация. компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 28,1 тысячи гривен;
- Физика и астрономия – 28,1 тысячи гривен;
- Математика – 28,1 тысячи гривен;
- Прикладная математика – 37,1 тысячи гривен;
- Компьютерная инженерия – 43,3 тысячи гривен;
- Компьютерные науки – 43,3 тысячи гривен;
- Информационные системы и технологии – 43,3 тысячи гривен;
- Биология и биохимия – 37,1 тысячи гривен;
- Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 28,1 тысячи гривен;
- Биотехнологии и биоинженерия – 37,1 тысячи гривен;
- Садово-парковое хозяйство – 28,1 тысячи гривен;
- Политология – 43,3 тысячи гривен;
- Международные отношения – почти 45 тысяч гривен;
- Международные экономические отношения – почти 45 тысяч гривен;
- Право – почти 45 тысяч гривен;
- Учет и налогообложение – 43,3 тысячи гривен;
- Маркетинг – почти 44,5 тысячи гривен;
- Менеджмент – почти 44,5 тысячи гривен;
- Экономика – 43,3 тысячи гривен;
- Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 43,3 тысячи гривен;
- Публичное управление и администрирование – почти тысячи гривен;
- Социальная работа и консультирование – 28,1 тысячи гривен;
- Психология – почти 44,5 тысячи гривен;
- Химия – 28,1 тысячи гривен;
- Фармацевтическая химия – 28,1 тысячи гривен;
- Фармация (по специализациям) – почти 44,5 тысячи гривен;
- Экология – 28,1 тысячи гривен;
- Технологии защиты окружающей среды – 28,1 тысячи гривен;
- Геодезия и землеустройство – 28,1 тысячи гривен;
- Водные биоресурсы и аквакультура – 28,1 тысячи гривен.
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Источник ZAXID.NET