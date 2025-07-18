ону им. Мечникова

Ключевые моменты:

  • Стоимость обучения в ОНУ им. Мечникова в новом учебном году варьируется в зависимости от специальности — от 28 тыс. до 45 тыс. гривен в год.

К самым дорогим специальностям в ОНУ имени Мечникова относятся: «Журналистика», «Право», «Международные отношения», «Маркетинг», „Менеджмент“, «Фармация». Год обучения на этих направлениях обойдется студентам примерно в 44–45 тыс. грн.

Среди самых доступных специальностей: «Науки о Земле», «Физика и астрономия», «Математика», «Садово-парковое хозяйство», „Химия“, «Геодезия и землеустройство», «Социальная работа и консультирование». Стоимость обучения — около 28 тыс. грн в год.

Напомним, Одесский национальный университет им. Мечникова вошел в первую десятку лучших университетов страны по версии «ТОП-200 Украина 2025».

Приводим стоимость обучения на первом курсе ОНУ имени Мечникова в 2025/2026 учебном году на дневной форме, (бакалавр):

  • История и археология – 37,1 тысячи гривен;
  • Философия – 37,1 тысячи гривен;
  • Культурология и музееведение – 37,1 тысячи гривен;
  • Украинский язык и литература – 37,1 тысячи гривен;
  • Прикладная лингвистика – 37,1 тысячи гривен;
  • Журналистика – почти 44,5 тысячи гривен;
  • Германские языки и литературы, первая – английский – почти 45 тысяч гривен;
  • Германские языки и литературы, первая – немецкий – почти 45 тысяч гривен;
  • Романские языки и литературы, первая – испанский – почти 45 тысяч гривен;
  • Романские языки и литературы, первая – французский – почти 45 тысяч гривен;
  • Туризм и рекреация – почти 44,5 тысячи гривен;
  • Науки о Земле – 28,1 тысячи гривен;
  • География и региональные студии – 31,9 тысячи гривен;
  • Среднее образование (География) – 28,1 тысячи гривен;
  • Автоматизация. компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 28,1 тысячи гривен;
  • Физика и астрономия – 28,1 тысячи гривен;
  • Математика – 28,1 тысячи гривен;
  • Прикладная математика – 37,1 тысячи гривен;
  • Компьютерная инженерия – 43,3 тысячи гривен;
  • Компьютерные науки – 43,3 тысячи гривен;
  • Информационные системы и технологии – 43,3 тысячи гривен;
  • Биология и биохимия – 37,1 тысячи гривен;
  • Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 28,1 тысячи гривен;
  • Биотехнологии и биоинженерия – 37,1 тысячи гривен;
  • Садово-парковое хозяйство – 28,1 тысячи гривен;
  • Политология – 43,3 тысячи гривен;
  • Международные отношения – почти 45 тысяч гривен;
  • Международные экономические отношения – почти 45 тысяч гривен;
  • Право – почти 45 тысяч гривен;
  • Учет и налогообложение – 43,3 тысячи гривен;
  • Маркетинг – почти 44,5 тысячи гривен;
  • Менеджмент – почти 44,5 тысячи гривен;
  • Экономика – 43,3 тысячи гривен;
  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 43,3 тысячи гривен;
  • Публичное управление и администрирование – почти тысячи гривен;
  • Социальная работа и консультирование – 28,1 тысячи гривен;
  • Психология – почти 44,5 тысячи гривен;
  • Химия – 28,1 тысячи гривен;
  • Фармацевтическая химия – 28,1 тысячи гривен;
  • Фармация (по специализациям) – почти 44,5 тысячи гривен;
  • Экология – 28,1 тысячи гривен;
  • Технологии защиты окружающей среды – 28,1 тысячи гривен;
  • Геодезия и землеустройство – 28,1 тысячи гривен;
  • Водные биоресурсы и аквакультура – 28,1 тысячи гривен.

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Источник ZAXID.NET

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