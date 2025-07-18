Ключевые моменты:

Стоимость обучения в ОНУ им. Мечникова в новом учебном году варьируется в зависимости от специальности — от 28 тыс. до 45 тыс. гривен в год.

К самым дорогим специальностям в ОНУ имени Мечникова относятся: «Журналистика», «Право», «Международные отношения», «Маркетинг», „Менеджмент“, «Фармация». Год обучения на этих направлениях обойдется студентам примерно в 44–45 тыс. грн.

Среди самых доступных специальностей: «Науки о Земле», «Физика и астрономия», «Математика», «Садово-парковое хозяйство», „Химия“, «Геодезия и землеустройство», «Социальная работа и консультирование». Стоимость обучения — около 28 тыс. грн в год.

Напомним, Одесский национальный университет им. Мечникова вошел в первую десятку лучших университетов страны по версии «ТОП-200 Украина 2025».

Приводим стоимость обучения на первом курсе ОНУ имени Мечникова в 2025/2026 учебном году на дневной форме, (бакалавр):

История и археология – 37,1 тысячи гривен;

Философия – 37,1 тысячи гривен;

Культурология и музееведение – 37,1 тысячи гривен;

Украинский язык и литература – 37,1 тысячи гривен;

Прикладная лингвистика – 37,1 тысячи гривен;

Журналистика – почти 44,5 тысячи гривен;

Германские языки и литературы, первая – английский – почти 45 тысяч гривен;

Германские языки и литературы, первая – немецкий – почти 45 тысяч гривен;

Романские языки и литературы, первая – испанский – почти 45 тысяч гривен;

Романские языки и литературы, первая – французский – почти 45 тысяч гривен;

Туризм и рекреация – почти 44,5 тысячи гривен;

Науки о Земле – 28,1 тысячи гривен;

География и региональные студии – 31,9 тысячи гривен;

Среднее образование (География) – 28,1 тысячи гривен;

Автоматизация. компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 28,1 тысячи гривен;

Физика и астрономия – 28,1 тысячи гривен;

Математика – 28,1 тысячи гривен;

Прикладная математика – 37,1 тысячи гривен;

Компьютерная инженерия – 43,3 тысячи гривен;

Компьютерные науки – 43,3 тысячи гривен;

Информационные системы и технологии – 43,3 тысячи гривен;

Биология и биохимия – 37,1 тысячи гривен;

Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 28,1 тысячи гривен;

Биотехнологии и биоинженерия – 37,1 тысячи гривен;

Садово-парковое хозяйство – 28,1 тысячи гривен;

Политология – 43,3 тысячи гривен;

Международные отношения – почти 45 тысяч гривен;

Международные экономические отношения – почти 45 тысяч гривен;

Право – почти 45 тысяч гривен;

Учет и налогообложение – 43,3 тысячи гривен;

Маркетинг – почти 44,5 тысячи гривен;

Менеджмент – почти 44,5 тысячи гривен;

Экономика – 43,3 тысячи гривен;

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 43,3 тысячи гривен;

Публичное управление и администрирование – почти тысячи гривен;

Социальная работа и консультирование – 28,1 тысячи гривен;

Психология – почти 44,5 тысячи гривен;

Химия – 28,1 тысячи гривен;

Фармацевтическая химия – 28,1 тысячи гривен;

Фармация (по специализациям) – почти 44,5 тысячи гривен;

Экология – 28,1 тысячи гривен;

Технологии защиты окружающей среды – 28,1 тысячи гривен;

Геодезия и землеустройство – 28,1 тысячи гривен;

Водные биоресурсы и аквакультура – 28,1 тысячи гривен.

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Источник ZAXID.NET