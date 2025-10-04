Ключевые моменты:

Несмотря на мощный ливень, который обрушился на Одессу 30 сентября, отремонтированный спуск Виталия Блажко не пострадал. Трамвайные рельсы, плитка и дорожная разметка остались на месте, не было обнаружено никаких трещин или провалов.

Благодаря масштабным ремонтным работам, проведенным после постоянных осадков и оползней, спуск укрепили, уложили современное покрытие и усовершенствовали водоотведение, что позволило выдержать непогоду.

После ремонтных работ на спуске, маршрутки, трамвай № 7 и частные автомобили продолжили курсировать без перебоев, что подтвердило надежность восстановленной дороги даже в экстремальных условиях.

Спуск Блажко выдержал потоп

Спуск Блажко после потопа — повреждений не обнаружено.

Это особенно важно, поскольку спуск является одной из ключевых транспортных артерий, который соединяет центр с рядом жилых районов и Приморским районом. Любая неисправность или перекрытие всегда существенно усложняют движение. Так что оказалось, что недавно отремонтированный спуск способен выдержать сильную непогоду.

Напоминаем, спуск пришлось буквально спасать. Постоянные осадки и оползневые процессы подмывали основание дороги, трамвайные пути проседали, а склон считался аварийно опасным. Город был вынужден начать масштабные ремонтно-восстановительные работы.

Тогда укрепили склон, уложили современное покрытие, обновили трамвайные рельсы, заменили бордюры и упорядочили плитку. Особое внимание уделили водоотведению, чтобы дождевые воды не разрушали основу дороги.

Благодаря этим мерам сегодня спуск показал, что способен противостоять даже сильным ливням. Трамвай № 7, который всегда был своего рода «индикатором состояния» спуска, продолжил курсировать без сбоев, транспортный поток не остановился.

Оказывается, хотя и не с первого раза, специалистам все-таки удалось защитить важную транспортную магистраль от стихии и обеспечить одесситам стабильное движение даже в неблагоприятных условиях.

В любом случае, ситуация пока что такая — позитивная… что касается качества работ. А вот к их финансированию вопросов очень много. Ответы вы можете найти в расследовании «Одесской жизни»: Одесский спуск и 100 миллионов для «Ростдорстроя»: в ремонте после ремонта не нашли виновных .

