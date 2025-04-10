По сообщению одного из местных изданий, происшествие случилось в городе Рени еще 7 апреля.

«49-летний житель Кировограда, который работал в районном ТЦК и СП, скончался в реанимационном отделении местной больницы. В его крови было обнаружено наркотическое вещество метадон», – написали СМИ, и эту информацию мгновенно подхватили ряд Телеграм-каналов.

В то же время в областном ТЦК официально заявили, что версия о смерти военного от наркотиков не соответствует действительности.

«С глубокой грустью сообщаем о смерти нашего коллеги – военнослужащего 2-го отдела Измаильского РТЦК и СП. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал отек головного мозга, возникший как отдаленное следствие ранее полученной, неуточненной черепно-мозговой травмы. Это болезненная потеря для всех, кто знал и работал с умершим. Человек, прошедший боевой путь, отдал часть своего здоровья и жизни, исполняя обязанность перед государством, а после ранения переведен в тыловое подразделение в соответствии с состоянием здоровья, заслуживает памяти, уважения и достойного отношения», – сообщают коллеги покойного на своей странице в Facebook.

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Кроме того, в ведомстве сообщили, что наблюдают попытки очернить как личность умершего, так и организацию, которую он представлял., формируя искаженное представление о работе структуры.

«Особенно тревожно, что отдельные медиа, не имея достоверной информации, публикуют неподтвержденные версии событий, не придерживаясь журналистских стандартов, не обращаясь за комментариями и не проверяя факты», – отмечается в сообщении.

В ТЦК призвали медиа и журналистов к ответственности, проверке информации и соблюдению профессиональной этики, а также выразили соболезнования семье и близким умершего.

Показательно, что СМИ, которое накануне сообщило неподтвержденную версию смерти сотрудника ТЦК, ссылаясь на собственные источники, на момент написания этой новости свою публикацию удалило.

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