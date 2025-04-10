Это письмо, как видите на фото, с фронта. Военный врач Воробьева пишет в родной город. В углу справа – дата: 10.04.1944 г. Первые слова письма: «Сегодня сообщили, что Одесса наша». И – три восклицательных знака.

Вот так обычное на то время письмо и стало страницей самой истории.

Женщина интересуется судьбой родных и знакомых. Сообщает даже, что служит в армии. Так и пишет: «Я в армии работаю врачом». Чуть странно звучит это «работаю», не так ли?.. А еще сообщает, что она теперь замужняя женщина, которая очень изменилась…

Вот, кажется, обычное письмо того времени с фронта. Но какая дата! И так любопытно читать адрес на конверте. А еще – всматриваться в лозунг на нем. Он звучит, как видите, так: «Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза!». Удивительно… На советском конверте «советский» указан не на первом месте, а только на втором…

…Держу в руках это письмо, присматриваюсь внимательно, потому что все в нем интересно. Восемьдесят один год этому листу бумаги… Шла Вторая мировая война… И теперь, уже в другом временном измерении, тебя пронзает боль. Потому что снова – война. Совсем другая… А письмо-дедушка, как свидетель, напоминает нам о том далеком уже времени.

«Одесса – наша!!!»… И это – главное! Прикоснуться к исторической памяти, познакомиться с этим письмом, даже подержать его в руках вы можете в Музее-кофейне «Старая Одесса»...

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