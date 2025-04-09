По сообщению пресс-службы ведомства, четверо поджигателей в составе двух разных групп уничтожили 7 релейных шкафов сигнальных установок. Одна из задержанных – 34-летняя одесситка, которая привлекла к подрывной деятельности своего 16-летнего сына.

Еще двое – 16-летние лицеисты, которые после совершения поджогов на железной дороге изготовили самодельное взрывное устройство для организации теракта возле админздания местного ТЦК.

Правоохранители разоблачили юношей на этапе снаряжения взрывчатки и тем самым предотвратили возможный теракт.

Все подозреваемые в совершении диверсии задержаны. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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